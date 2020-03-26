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Общество | Ведущий программы «Супермаркет» на 11 канале отметил 65-летие

26.03.2020|18:58
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У самого первого творческого работника телерадиокомпании «Наш дом» Владимира Вишневецкого юбилей. Поздравить его с 65-летием спешат все работники ТРК: журналисты, авторы программ, редакторы, видеооператоры, монтажеры, водители. И конечно, слова благодарности и признательности звучат от руководства. Такими кадрами дорожат.

«Желаем, чтобы ты всегда был оптимистичен, всегда был такой, каким мы тебя знаем, чтобы у тебя все складывалось по жизни хорошо! Творческих находок тебе, успехов и чтобы душа твоя всегда радовалась!» - пожелала генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

Теперь уже трудно представить сетку 11 канала без передачи «Супермаркет». В ближайшее время программа отметит беспрецедентный для телевидения юбилей - 30 тысяч выходов в эфир. При этом Вишневецкий всегда так подает материал, что каждый зритель поневоле задумывается, как он раньше жил без этого товара или услуги.

«Для меня очень тяжело, особенно со временем, начать программу - первые слова - и написать первые две-три строчки. Я могу целый день ходить, я с ума схожу, у меня голова болит, я есть не могу. Но если я написал 25 слов, то дальше как-то само пишется», - признался ведущий программы «Супермаркет» на 11 канале Владимир Вишневецкий.

Кстати, до «Супермаркета» Владимир Михайлович был первым диджеем Европы Плюс Пенза.

С легкой руки Вишневецкого в Пензе был организован конкурс «Предприниматель года», который скоро отметит свое 20-летие. И у Владимира Михайловича еще много творческих идей, которые он намерен воплотить в жизнь.

«Сейчас тяжелое время - надо сидеть дома, заботиться о своем здоровье. Но, с другой стороны, это замечательная возможность пообщаться с близкими, наконец выспаться, отдохнуть, привести в порядок свои планы, да и просто днем посмотреть телевизор. Вы узнаете, что 11 канал интересно смотреть не только утром и вечером, но и днем. Поэтому давайте дружить домами!» - предложил юбиляр.

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