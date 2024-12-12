Сетевое издание|18+|Четверг|12 дек 2024|21:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Участник Великой Отечественной войны отметил 100-летие

Печать
Telegram

В четверг, 12 декабря, отметил 100-летие участник Великой Отечественной войны Федор Павлович Степанов, живущий в Пензе.

Участник Великой Отечественной войны отметил 100-летие

«На его долю выпало немало испытаний. Жизнь в блокадном Ленинграде, где 17-летний студент Ленинградского техникума точной механики и оптики строил защитные сооружения. Эвакуация в Новосибирск, восстановление от истощения - и уход на фронт добровольцем сразу после того, как ему исполнилось 18. Бои в Новгородской области, участие в прорыве блокады Ленинграда, сражение под Смоленском, где он получил тяжелое ранение», - рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Федор Степанов был награжден орденом Красной звезды и орденом Отечественной войны I степени, отмечен медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

После войны он служил в Заполярье, Кировской области, группе советских войск в Германии и в Молдавии; командовал инженерно-саперным батальоном в Приволжском военном округе.

В Пензе Федор Степанов преподавал в вузах - артиллерийском и архитектурно-строительном.

В день рождения его навестили временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов, заместитель председателя городской думы Олег Шаляпин, председатель городского Совета ветеранов Вячеслав Анпилогов. Ветерану вручили поздравительное письмо от имени Президента России Владимира Путина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте