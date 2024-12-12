Участник Великой Отечественной войны отметил 100-летие

12.12.2024 | 20:55

В четверг, 12 декабря, отметил 100-летие участник Великой Отечественной войны Федор Павлович Степанов, живущий в Пензе.

«На его долю выпало немало испытаний. Жизнь в блокадном Ленинграде, где 17-летний студент Ленинградского техникума точной механики и оптики строил защитные сооружения. Эвакуация в Новосибирск, восстановление от истощения - и уход на фронт добровольцем сразу после того, как ему исполнилось 18. Бои в Новгородской области, участие в прорыве блокады Ленинграда, сражение под Смоленском, где он получил тяжелое ранение», - рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Федор Степанов был награжден орденом Красной звезды и орденом Отечественной войны I степени, отмечен медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

После войны он служил в Заполярье, Кировской области, группе советских войск в Германии и в Молдавии; командовал инженерно-саперным батальоном в Приволжском военном округе.

В Пензе Федор Степанов преподавал в вузах - артиллерийском и архитектурно-строительном.

В день рождения его навестили временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов, заместитель председателя городской думы Олег Шаляпин, председатель городского Совета ветеранов Вячеслав Анпилогов. Ветерану вручили поздравительное письмо от имени Президента России Владимира Путина.