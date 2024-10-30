В 2024 году в Пензенской области 2 001 пара отметила золотую свадьбу

30.10.2024 | 12:40

В Пензенской области в 2024 году 2 001 супружеская пара отметила 50-летие совместной жизни. Такие данные в среду, 30 октября, опубликовал региональный минтруд.

В ведомстве напомнили, что «золотые юбиляры» могут получить единовременную выплату в размере 5 000 рублей. Это региональная мера поддержки, направленная на укрепление семейных ценностей и повышение значимости семьи в обществе.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в территориальные отделы органов ЗАГС, сотрудники которых помогут составить заявление.

«Главное, чтобы граждане при себе имели необходимый перечень документов: паспорта, свидетельство о государственной регистрации заключения брака и реквизиты лицевого счета», - пояснила начальник управления ЗАГС областного минтруда Наталья Еремина.

Кроме того, в Пензенской области супругам, прожившим вместе более 25 лет, выдается почетная медаль «За любовь и верность», которой отмечают образцовые семейные пары, являющиеся примером крепких отношений. Представление к награде носит заявительный характер.