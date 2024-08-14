Аферисты предлагают жертвам льготы по коммуналке в честь юбилея

14.08.2024 | 07:53

Граждане, перешагнувшие 50-летний рубеж, рискуют попасться на еще одну уловку. Мошенники от лица ресурсоснабжающих организаций предлагают оформить им льготу в честь юбилея и лишают сбережений.

Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В столице аферисты обзванивают людей и представляются сотрудниками «Мосэнерго», а в других регионах - представителями подобных организаций. Они сообщают собеседникам о льготе на оплату ресурса, которая якобы полагается им по возрасту.

«Довольно напористо интересуются, будет ли гражданин оформлять документы на предоставление скидки. Если тот соглашается, лжеэнергетики предлагают заполнить форму, указав персональные данные, в том числе и счет, с которого происходит оплата. Это надо для того, чтобы вернуть «переплату», которая образовалась со дня 50-летнего юбилея, объясняют гражданам», - раскрыл схему обмана юрист.

Тем, кто хочет получить «льготу», предлагается пройти по ссылке, присланной на электронную почту или в мессенджер. В результате человек теряет аккаунт на «Госуслугах» и деньги со счета.

Самые доверчивые жертвы мошенников после этого попадают в руки «сотрудников ЦБ» или мнимых правоохранителей. Человеку говорят, что во время оформления была зафиксирована атака на его счета и взят кредит на его имя. В перспективе он может даже лишиться жилья.

Иван Соловьев призвал не верить звонкам от людей, представляющихся сотрудниками различных структур, от поставщиков коммунальных услуг до спецслужб.

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