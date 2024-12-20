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Общество

В Пензе может появиться улица в честь 80-летия Победы

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В 2025 году, когда в России будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, в Пензе может появиться улица, названная в честь этого юбилея. С такой инициативой на сессии гордумы в пятницу, 20 декабря, выступил депутат Алексей Петров.

Начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина пообещала рассмотреть такую возможность.

Председатель гордумы Денис Соболев отметил, что идей поступает много. Например, не так давно обратился горожанин, предложивший назвать одну из улиц в Пензе Сталинградской в честь Сталинградской битвы.

«Просто вопрос в чем: идти на переименование было бы неправильно: это создаст массу неудобств. Называть мы можем только новые улицы, поэтому все зависит от того, появятся у нас новые улицы до этого момента или нет», - пояснил он.

На данной сессии было принято решение о присвоении наименования проезду между ул. Яшиной и Новоселов. Его назвали в честь известной пензенской поэтессы Ларисы Яшиной.

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