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Общество | «Руслайн» и S7 временно отменили рейсы между Пензой и Москвой

25.03.2020|08:46
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Авиаперевозчики временно сократили число рейсов между Пензой и Москвой. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте пензенского аэропорта.

На период с 1 по 19 апреля отменены рейсы 7R 175/176, которые выполняла авиакомпания «Руслайн». Самолеты летали во Внуково по утрам шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

Кроме того, с 1 по 24 апреля отменены дневные рейсы S71193/1194 между Пензой и Домодедовом, которые осуществляла авиакомпания S7 («Сибирь»).

Таким образом, в расписании пензенского аэропорта осталось три рейса на Москву: утренний и вечерний (ежедневно), а также ночной (по пятницам и воскресеньям). Все они выполняются авиакомпанией S7.

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Гость|25.03.2020 08:51|

В Сочи можно?

Гость|25.03.2020 09:01|

еще м 5 перекрыть

Гость|25.03.2020 09:28|

И рельсы разобрать.

Гость|25.03.2020 09:45|

И забор с КПП вокруг Пензы поставить (Заречный проконсультирует как)

Останемся островком незараженных

А то будем ныкаться по крышам от зомби, как Уилл Смит с собакой в фильме

Гость|25.03.2020 09:51|

Надо все поезда в Пензу без остановки что бы проходили , и автобусы в москву запретить.

Имя: Гость
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