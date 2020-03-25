25.03.2020 | 08:46

Авиаперевозчики временно сократили число рейсов между Пензой и Москвой. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте пензенского аэропорта.

На период с 1 по 19 апреля отменены рейсы 7R 175/176, которые выполняла авиакомпания «Руслайн». Самолеты летали во Внуково по утрам шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

Кроме того, с 1 по 24 апреля отменены дневные рейсы S71193/1194 между Пензой и Домодедовом, которые осуществляла авиакомпания S7 («Сибирь»).

Таким образом, в расписании пензенского аэропорта осталось три рейса на Москву: утренний и вечерний (ежедневно), а также ночной (по пятницам и воскресеньям). Все они выполняются авиакомпанией S7.

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