25.03.2020 | 16:14

В зале ожидания предупреждающие плакаты, все сотрудники в масках, в помещении специфический запах дезинфицирующих средств. Многофункциональный центр теперь больше напоминает больницу, а не учреждение, в котором предоставляют государственные и муниципальные услуги. Все эти меры связаны с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

Специалист МФЦ Евгения Оликова рассказала, как собирается на обеденный перерыв.

«Нужно обработать все, продезинфицировать поверхность стола, ручек, рук. Когда приду, опять буду дезинфицировать, чтобы все было чисто», - отметила она.

«Все специалисты пользуются стандартами, которые у каждого есть. Это комплекс мероприятий, который специалист обязан в течение своей смены провести. Все прописано: что, когда и как им делать», - пояснила директор ГАУ «МФЦ» Надежда Козенко.

Сотрудники МФЦ просят всех, кто собирается посетить учреждение, сначала воспользоваться предварительной записью, чтобы затем не сидеть в очереди.

«На сайте - «Мои документы», раздел «Предварительная запись», либо позвонив по телефону горячей линии 927-000. Консультируйтесь по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг с помощью онлайн-консультирования», - сообщила Надежда Козенко.

Также получить необходимые услуги можно в электронном виде, то есть не выходя из дома.

«Выдача российских паспортов, выдача заграничных паспортов, регистрационный учет граждан, выдача справок о наличии или отсутствии судимости и так далее. Все эти услуги можно получить через государственный портал и региональный портал государственных услуг», - объяснила ведущий специалист ГАУ «МФЦ» Екатерина Пудова.

Связаться с консультантами можно и с помощью приложений - мессенджеров Viber и WhatsApp. Но, несмотря на все представленные возможности, посетителей в МФЦ меньше не становится. Так же, как и раньше, в главном офисе обслуживается около 400 человек в день.

«Я работаю в такси, поэтому я постоянно с народом», - рассказал мужчина.

«Не переживаю, я просто про это не думаю. Уверена, что все будет хорошо», - поделилась горожанка.

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