25.03.2020 | 12:27

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» заботится о комфорте клиентов и доступности своих услуг.

В компании напомнили, что наиболее удобным способом получения платежных документов за электроэнергию является бесплатный сервис «Электронная квитанция». При его подключении счета за энергоресурс поступают на электронную почту клиента.

Такие квитанции имеют целый ряд преимуществ для потребителей. Счет приходит в день его формирования до 1-го числа следующего месяца и хранится в электронной почте потребителя и архиве энергосбытовой компании. При этом возможность ознакомления посторонних людей с персональными данными получателя исключена.

На один почтовый ящик можно получать счета по всем объектам собственности. Также есть возможность настроить поступление квитанций за близких людей. После прихода электронного документа по нему можно рассчитаться сразу, перейдя по встроенной ссылке, и не беспокоиться о сроках оплаты.

Немаловажным является и тот факт, что юридическая значимость электронной квитанции абсолютно равнозначна бумажной. Ее примут в любых органах государственной власти, в том числе и в суде.

Подключить сервис «Электронная квитанция» может каждый клиент компании наиболее удобным для себя способом:

• на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

• в Личном кабинете;

• в мобильном приложении «ТНС энерго» (для iOS и AndroidOS);

• направив заявку на адрес электронной почты vopros@penza.tns-e.ru.

Стоит помнить, что отказываясь от бумажного носителя и получая счета на электронную почту, мы вносим существенный вклад в улучшение экологии и сохранение природы.