Сетевое издание|18+|Вторник|24 мар 2020|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  85.93  |  $  79.10

Общество | В Заречном в связи с пандемией врачи поместили на карантин 78 человек

24.03.2020|12:18
Печать

В Заречном в связи с распространением коронавирусной инфекции специалисты взяли под наблюдение 62 местных жителя. Все они прибыли из стран, где зарегистрировали случаи COVID-19.

Медики установили 16 зареченцев, которые контактировали с приехавшими, и также поместили их на карантин по месту жительства. У трех из них срок наблюдения уже истек.

На 12:00 24 марта в Заречном не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

«В ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России обследовано на коронавирус 15 человек, 11 результатов отрицательных, остальные в работе», - сообщили в администрации города.

В регионе опасный вирус выявили у жительницы областного центра. Женщина идет на поправку и в ближайшие дни будет выписана.

Всего в Пензенской области врачи взяли под наблюдение 605 человек. Тесты на наличие COVID-19 сделали 1 171.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|24.03.2020 12:41|

Ну, где тут ненормальный, судьбой обиженный, требующий заварить ворота ?!! Новости-то для него.

Гость|24.03.2020 12:53|

Заварите ворота!

78 человек это целая рота!

Для зарика это эпидемия, срочно заварить ворота и калитки!

Гость|24.03.2020 12:58|

Где в Заречном такие буквы стоят?

Гость|24.03.2020 13:08|

Это всзадница какая то!

Гость|24.03.2020 13:10|

Всех кто из заречного на карантин! Правельно пишут заварить ворота пусть сидят 14 дней.

Гость|24.03.2020 13:35|

Вот выпустим на вас лосей с бешенством, узнаете,как ворота заваривать!

Гость|24.03.2020 13:36|

Правельн песать научис, неучастием!!!

Гость|24.03.2020 13:38|

Зараза то от женушки депутата Заксобрания!!!

Гость|24.03.2020 13:39|

Что мне делать с сыном?Ему 9лет,а у него уже 24см.

Гость|24.03.2020 13:40|

Эй, обиженный, что там про ворота, они нужны чтобы такие как ты не проникли!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте