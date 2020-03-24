В Заречном в связи с распространением коронавирусной инфекции специалисты взяли под наблюдение 62 местных жителя. Все они прибыли из стран, где зарегистрировали случаи COVID-19.
Медики установили 16 зареченцев, которые контактировали с приехавшими, и также поместили их на карантин по месту жительства. У трех из них срок наблюдения уже истек.
На 12:00 24 марта в Заречном не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.
«В ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России обследовано на коронавирус 15 человек, 11 результатов отрицательных, остальные в работе», - сообщили в администрации города.
В регионе опасный вирус выявили у жительницы областного центра. Женщина идет на поправку и в ближайшие дни будет выписана.
Всего в Пензенской области врачи взяли под наблюдение 605 человек. Тесты на наличие COVID-19 сделали 1 171.
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Ну, где тут ненормальный, судьбой обиженный, требующий заварить ворота ?!! Новости-то для него.