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Общество | В Пензенской области за неделю ОРВИ заболело более 3 000 человек

24.03.2020|10:15
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В Пензенской области на минувшей неделе ОРВИ заболели 3 446 жителей. Данные по состоянию на 23 марта озвучил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин во время оперативного совещания в правительстве.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 41%», - добавил он.

Наибольшее количество заболевших специалисты зафиксировали в Городищенском, Неверкинском, Кузнецком, Вадинском, Никольском, Лопатинском, Нижнеломовском, Сосновоборском, Кондольском и Земетчинском районах.

В Пензе с 16 по 22 марта диагноз «ОРВИ» поставили 1 518 пациентам.

На минувшей неделе в регионе гриппом заболело 9 человек. Всего за эпидсезон-2019/2020 выявлено 774 случая этого заболевания (АH1N1 - 219, H3N2 - 13, A - 308, B - 234).

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Гость|24.03.2020 10:28|

В буртассии, постановка диагноза ОРВИ автоматически отменяет необходимость теста на коронавирус...

Гость|24.03.2020 10:28|

после погодки на выходных и в понедельник еще прибавится

Гость|24.03.2020 10:28|

А какая смертность зафиксирована от ОРВИ?

Гость|24.03.2020 10:29|

А среди них коронавируса конечно ноль?! Смешно!

Гость|24.03.2020 10:45|

А какова смертность в это м году от пневмонии и частноти в КИМе?

Имя: Гость
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