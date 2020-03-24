24.03.2020 | 09:16

В Пензенской области детские сады и учреждения дополнительного образования - кружки, секции, детские объединения - действуют в режиме свободного посещения.

«Каждый родитель принимает решение, посещать ли его ребенку дошкольное учреждение. Если семья считает нужным оставить ребенка дома, то родители обращаются с соответствующим заявлением к заведующей детским садом», - пояснил министр образования региона Александр Воронков.

Со вторника, 24 марта, приостановлена работа спортивных комплексов и бассейнов.

«Этот период будет использован для проведения рекомендованных Роспотребнадзором профилактических мероприятий», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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