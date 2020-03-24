24.03.2020 | 14:10

Министр здравоохранения Пензенской области рассказал о состоянии второй пациентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус.

По словам главного доктора региона, у 77-летней женщины диагностирована нетяжелая форма пневмонии. Ее лечение проводится без применения аппарата искусственной вентиляции легких.

Анализы пенсионерки направлены для подтверждения диагноза в Новосибирск.

Первой заболевшей COVID-19 в регионе стала жительница Пензы Людмила Лисина, жена депутата Законодательного собрания области Михаила Лисина. Эту информацию впервые озвучили 15 марта. Позднее диагноз подтвердился.

Михаил Лисин рассказал, как начиналась болезнь супруги, и сообщил, что в последний раз она была за границей полгода назад, а с декабря вообще не выезжала из города.

Во вторник, 24 марта, оперативный штаб сообщил о второй заболевшей с подозрением на коронавирус. Она находится на лечении в центре спецвидов медицинской помощи. С супругой Михаила Лисина, у которой ранее был выявлен коронавирус, она не контактировала.

«Пациентка, которой был ранее поставлен диагноз COVID-19, чувствует себя удовлетворительно, готовится к выписке», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.