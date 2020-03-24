Министр здравоохранения Пензенской области рассказал о состоянии второй пациентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус.
По словам главного доктора региона, у 77-летней женщины диагностирована нетяжелая форма пневмонии. Ее лечение проводится без применения аппарата искусственной вентиляции легких.
Анализы пенсионерки направлены для подтверждения диагноза в Новосибирск.
Первой заболевшей COVID-19 в регионе стала жительница Пензы Людмила Лисина, жена депутата Законодательного собрания области Михаила Лисина. Эту информацию впервые озвучили 15 марта. Позднее диагноз подтвердился.
Михаил Лисин рассказал, как начиналась болезнь супруги, и сообщил, что в последний раз она была за границей полгода назад, а с декабря вообще не выезжала из города.
Во вторник, 24 марта, оперативный штаб сообщил о второй заболевшей с подозрением на коронавирус. Она находится на лечении в центре спецвидов медицинской помощи. С супругой Михаила Лисина, у которой ранее был выявлен коронавирус, она не контактировала.
«Пациентка, которой был ранее поставлен диагноз COVID-19, чувствует себя удовлетворительно, готовится к выписке», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
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