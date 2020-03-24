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Общество | Александр Никишин: Вторую пациентку лечат без вентиляции легких

24.03.2020|14:10
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Министр здравоохранения Пензенской области рассказал о состоянии второй пациентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус.

По словам главного доктора региона, у 77-летней женщины диагностирована нетяжелая форма пневмонии. Ее лечение проводится без применения аппарата искусственной вентиляции легких.

Анализы пенсионерки направлены для подтверждения диагноза в Новосибирск.

Первой заболевшей COVID-19 в регионе стала жительница Пензы Людмила Лисина, жена депутата Законодательного собрания области Михаила Лисина. Эту информацию впервые озвучили 15 марта. Позднее диагноз подтвердился.

Михаил Лисин рассказал, как начиналась болезнь супруги, и сообщил, что в последний раз она была за границей полгода назад, а с декабря вообще не выезжала из города.

Во вторник, 24 марта, оперативный штаб сообщил о второй заболевшей с подозрением на коронавирус. Она находится на лечении в центре спецвидов медицинской помощи. С супругой Михаила Лисина, у которой ранее был выявлен коронавирус, она не контактировала.

«Пациентка, которой был ранее поставлен диагноз COVID-19, чувствует себя удовлетворительно, готовится к выписке», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|24.03.2020 14:17|

Не из достойных? Или все аппараты ИВЛ в Москву отвезли (в соответствии с секретным распоряжением)?

Гость|24.03.2020 14:17|

то есть 2 местных анализа дали положительный результат?

Гость|24.03.2020 14:19|

Тоже непростая пенсионерка.Рассекает по заграницам.На это деньги нужны.

Гость|24.03.2020 14:19|

да никаких результатов не было еще, пока страхуются

Гость|24.03.2020 14:19|

Гость писал(a):

Не из достойных? Или все аппараты ИВЛ в Москву отвезли (в соответствии с секретным распоряжением)?
ты правда думаешь что всем нужна вентиляция легких при любом протекании болезней? или пытаешься вбросить фейк что всё увезли чтобы раздрючить народ на панику? (надеюсь хоть платят за это хорошо)

Гость|24.03.2020 14:20|

24.03.2020 14:17|

то есть 2 местных анализа дали положительный результат?

Если в новосиб то да. Но как правило простые смертные не болеют которые в силу нищеты сидят в Пензе и не катаются по Италиям, Китаям....

Гость|24.03.2020 14:22|

Гость писал(a):

Тоже непростая пенсионерка.Рассекает по заграницам.На это деньги нужны.
вово. я всю зп на водочку спускаю (бутылочка раз в день, это 300 рублей, между прочим). живем с пятерьмя детьми на пособие жены, куда нам ездить. и таких как мы 99% в пензе. а 1% просто украл у нас всё (в том числе и более вкусную водочку). так что он точно не простая, да. по заграницам катается, ишь чё.

Гость|24.03.2020 14:34|

77 лет, а все туда же - по Миланским бутикам шастать... Дошасталась.

Гость|24.03.2020 14:36|

Вы с этой Лисиной задрали уже. В каждой новости эта фамилия. Забудьте уже про нее.

Гость|24.03.2020 14:47|

А мне интересно, в связи с черезвычайным мерами предосторожности, повальной удалёнкой и прочими карантинными заморочками в городе и по всей стране - как пенсии теперь старикам разносить будут?

Гость|24.03.2020 14:55|

Гость писал(a):

Вы с этой Лисиной задрали уже. В каждой новости эта фамилия. Забудьте уже про нее.
Как можно забыть про непорочнозараженную пензенскую Деву Марию?

Гость|24.03.2020 15:00|

На этот раз работники культуры на 8 марта в командировку в Италию ездили?

Гость|24.03.2020 15:02|

Всех чиновников на субботник! Пусть заражают друг друга и дальше. А народ пусть посидит дома на карантине. Целее будет!

Гость|24.03.2020 15:10|

Гость писал(a):

Тоже непростая пенсионерка.Рассекает по заграницам.На это деньги нужны.
Простая, настолько, что питается летучими мышами.

Гость|24.03.2020 15:12|

24.03.2020 15:10|

Гость писал(a):

Тоже непростая пенсионерка.Рассекает по заграницам.На это деньги нужны.

Простая, настолько, что питается летучими мышами.

Графиня Дракулы думаешь? Она бессмертна значит.

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Имя: Гость
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