23.03.2020 | 15:34

В Пензенской области под наблюдением медиков в связи с распространением коронавируса находятся 605 человек.

Данными на 15:00 понедельника, 23 марта, в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» поделился глава региона Иван Белозерцев.

Он добавил, что тесты на вирус COVID-19 сделали 1 171 человеку. Всего было проведено 1 398 исследований, поскольку некоторым находящимся на карантине лицам их выполняли дважды.

Также Иван Белозерцев прикрепил к посту карточки с основной информацией о заболевании: путях его передачи, мерах профилактики, диагностике.

В частности, пензенцы могут узнать, что частные клиники не проводят анализ на коронавирус и его нельзя сдать по собственной инициативе. Тесты проводятся лишь тем, кто вернулся из стран с неблагополучной по COVID-19 обстановкой или контактировал с заболевшими.

В настоящее время в регионе зарегистрирован лишь один случай коронавируса. Заболевшая пензячка, супруга депутата Заксобра Михаила Лисина, проходит лечение в инфекционной больнице. Врачи планируют выписать ее в ближайшие дни.

С пациенткой контактировали 244 человека, в том числе один ребенок - ее сын. Они пока остаются под наблюдением.

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