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Общество | В Пензенской области тесты на COVID-19 прошли почти 1 200 человек

23.03.2020|15:34
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В Пензенской области под наблюдением медиков в связи с распространением коронавируса находятся 605 человек.

Данными на 15:00 понедельника, 23 марта, в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» поделился глава региона Иван Белозерцев.

Он добавил, что тесты на вирус COVID-19 сделали 1 171 человеку. Всего было проведено 1 398 исследований, поскольку некоторым находящимся на карантине лицам их выполняли дважды.

Также Иван Белозерцев прикрепил к посту карточки с основной информацией о заболевании: путях его передачи, мерах профилактики, диагностике.

В частности, пензенцы могут узнать, что частные клиники не проводят анализ на коронавирус и его нельзя сдать по собственной инициативе. Тесты проводятся лишь тем, кто вернулся из стран с неблагополучной по COVID-19 обстановкой или контактировал с заболевшими.

В настоящее время в регионе зарегистрирован лишь один случай коронавируса. Заболевшая пензячка, супруга депутата Заксобра Михаила Лисина, проходит лечение в инфекционной больнице. Врачи планируют выписать ее в ближайшие дни.

С пациенткой контактировали 244 человека, в том числе один ребенок - ее сын. Они пока остаются под наблюдением.

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Источник — фото 2, 3, 4 vk.com/id572326065
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Гость|23.03.2020 15:50|

А В ВАДИНСКЕ ДИРЕКТОР МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА "АЛЕНУШКА" ПОБЫВАЛА ЗА ГРАНИЦЕЙ С СЫНОМ, ПРИЕХАЛА И ХОДИТ РАЗГУЛИВАЮТ ПО ВАДИНСКУ И ПО ЦЕХАМ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ,НЕ ДУМАЯ О ТОМ ЧТО И У НЕЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВИРУС,ДА ЕЕ СУДИТЬ НАДО, ТАК КАК ОНА УМЫШЛЕННО ПОДВЕРГАЕТ ОПАСНОСТИ СВОИХ РАБОТНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА. А МЕСТНОЙ ВЛАСТИ И ДЕЛА НЕТ.

Гость|23.03.2020 15:54|

penzainform.ru писал(a):

Заболевшая пензячка, супруга депутата Заксобра Михаила Лисина, проходит лечение в инфекционной больнице. Врачи планируют выписать ее в ближайшие дни.
Пролечите лучше,а-то бывает выпишут с какой болячкой человека домой и он умирает без врачей.

Гость|23.03.2020 16:19|

penzainform.ru писал(a):

Тесты проводятся лишь тем, кто вернулся из стран с неблагополучной по COVID-19 обстановкой или контактировал с заболевшими.
Тогда почему сделали тест заболевшей? Пациент номер 0 неизвестен. Остается первое?

Гость|23.03.2020 16:28|

Гость писал(a):

Тогда почему сделали тест заболевшей?
так она же не простая смертная а жена депутата вот по этому её и обследовали по полной.

А если бы до нее обследовали на коронавирус всех кто обращался в больницу и кому ставили грипп орви орз то был и не один нулевой пациент. Хотя может кто и по старинке на ногах перенес а можа помер.

Гость|23.03.2020 16:28|

Пишут одно, в противоречии с тем, что говорили светила пензенской медицины и Росздравнадзора? А потом оправдываются - почему им не верят!

Имя: Гость
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