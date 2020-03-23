В Пензенской области под наблюдением медиков в связи с распространением коронавируса находятся 605 человек.
Данными на 15:00 понедельника, 23 марта, в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» поделился глава региона Иван Белозерцев.
Он добавил, что тесты на вирус COVID-19 сделали 1 171 человеку. Всего было проведено 1 398 исследований, поскольку некоторым находящимся на карантине лицам их выполняли дважды.
Также Иван Белозерцев прикрепил к посту карточки с основной информацией о заболевании: путях его передачи, мерах профилактики, диагностике.
В частности, пензенцы могут узнать, что частные клиники не проводят анализ на коронавирус и его нельзя сдать по собственной инициативе. Тесты проводятся лишь тем, кто вернулся из стран с неблагополучной по COVID-19 обстановкой или контактировал с заболевшими.
В настоящее время в регионе зарегистрирован лишь один случай коронавируса. Заболевшая пензячка, супруга депутата Заксобра Михаила Лисина, проходит лечение в инфекционной больнице. Врачи планируют выписать ее в ближайшие дни.
С пациенткой контактировали 244 человека, в том числе один ребенок - ее сын. Они пока остаются под наблюдением.
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А В ВАДИНСКЕ ДИРЕКТОР МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА "АЛЕНУШКА" ПОБЫВАЛА ЗА ГРАНИЦЕЙ С СЫНОМ, ПРИЕХАЛА И ХОДИТ РАЗГУЛИВАЮТ ПО ВАДИНСКУ И ПО ЦЕХАМ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ,НЕ ДУМАЯ О ТОМ ЧТО И У НЕЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВИРУС,ДА ЕЕ СУДИТЬ НАДО, ТАК КАК ОНА УМЫШЛЕННО ПОДВЕРГАЕТ ОПАСНОСТИ СВОИХ РАБОТНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА. А МЕСТНОЙ ВЛАСТИ И ДЕЛА НЕТ.