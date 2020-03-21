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Общество | Оперативный штаб: свежая информация об эпидситуации в области

21.03.2020|11:23
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По состоянию на утро субботы, 21 марта, эпидемиологическая ситуация в Пензенской области спокойная, новых случаев коронавируса не выявлено.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

«Просьба соблюдать меры профилактики, стараться не посещать места массового скопления людей, при проявлениях симптомов ОРВИ оставаться дома, не заниматься самолечением», - обратилась она к своим подписчикам.

По данным, предоставленным накануне, в Пензенской области болеет коронавирусом болеет 1 человек, под наблюдением находятся 485.

20 марта губернатор Иван Белозерцев провел пресс-конференцию, посвященную мерам против распространения коронавируса в регионе. В частности, журналистам рассказали, сколько в области аппаратов искусственной вентиляции легких, как будут учиться студенты колледжей, путешествовала ли заболевшая пензячка в Италию и каковы результаты повторных анализов членов ее семьи.

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Гость|21.03.2020 12:01|

Единый телнфон по борьбе с короновирусом в России 8-800-2000-112. Звонок бесплатный.

Если с Вас вымогают деньги за проведение анализа,звоните и жалуйтесь.

Гость|21.03.2020 12:29|

21.03.2020 12:01|

Единый телнфон по борьбе с короновирусом в России 8-800-2000-112. Звонок бесплатный.

А в Италию позвонить не знаешь, как бесплатно?

Имя: Гость
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