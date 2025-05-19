Правила этики депутата Пензенской городской думы решили изменить

19.05.2025 | 14:46

В Пензенской городской думе планируют внести изменения в правила этики депутата. Предварительно их одобрили на заседании комиссии по местному самоуправлению в понедельник, 19 мая.

Пункт «Депутат не вправе формировать общественное мнение с целью причинения морального вреда чести и достоинству другого депутата» предлагается изложить в следующей редакции: «Депутат не вправе допускать высказывания и распространять сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию другого депутата».

Еще одно изменение: пункт «В публичных выступлениях депутат обязан быть сдержанным и умеренным в своих высказываниях; всегда оставаться в рамках официальной вежливости; уважительно относиться к мнению оппонентов; не употреблять оскорбительных и некорректных выражений в адрес депутатов; не призывать к незаконным и насильственным действиям; не распространять информацию, не подтвержденную официально» - хотят дополнить важной деталью: «в том числе в сети Интернет».

В последнее время объектом внимания комиссии по этике становятся высказывания депутата Елены Падалкиной.

На сессии гордумы 28 февраля ее упрекнули за устные и письменные выражения в адрес АО «Пензгорстройзаказчик» (о том, как идет расселение старых домов). После этого депутат Алексей Савичев обратился в комиссию по этике, и на следующей сессии, 28 марта, Падалкину лишили права выступать.

Депутат подала иск в суд, но тот оставил решение гордумы в силе.

На сессии, состоявшейся 25 апреля, Падалкину лишили права выступать уже до конца 2025 года. Поводом стали ее слова перед предыдущим наказанием - депутаты сочли, что она их оскорбила.