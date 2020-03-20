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Общество | В Кузнецке высадят 700 деревьев и 15 тысяч цветов

20.03.2020|08:25
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Жителям Кузнецка, желающим посадить деревья, предоставят саженцы в рамках благотворительной акции. Об этом заявил руководитель местного МКУП «Зеленый город» Анатолий Теряевский. Его слова приводит пресс-служба городской администрации.

«К 75-летию Победы мы планируем высадить около 700 саженцев и обеспечить посадочным материалом всех желающих. Мы закупили клены, рябину и липу. На мой взгляд, неплохо бы на улицах города высадить деревья черемухи. В период цветения это очень красиво», - поделился Анатолий Теряевский.

Места для посадки деревьев уже определили. На мотодроме «Сухановский», где проходят городские мероприятия, будет разбит новый сквер. Также новые насаждения появятся на территории дома ветеранов на ул. Октябрьской, на ул. Строителей, в скверах и рядом с бюджетными организациями: школами, детскими садами, учреждениями культуры.

Кроме того, во втором квартале года начнут разбивать клумбы. Организация, выигравшая контракт, должна посадить 15 тысяч цветов.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|20.03.2020 08:38|

Нормальную воду годами не могут людям подавать. Всё в бирюльки играют.

Гость|20.03.2020 08:59|

Лишь бы посадить

Имя: Гость
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