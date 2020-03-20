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Общество | Стало известно, сколько продлится лечение пациентки с COVID-19

20.03.2020|11:10
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«Пациентка с подтвержденным диагнозом продолжает лечение. Оно займет около трех недель», - рассказал губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» в пятницу, 20 марта.

Глава региона напомнил о введении особого режима работы скорой помощи и маршрутизации пациентов с признаками пневмонии и ОРВИ, а также о том, что несколько пензенских предприятий шьют маски, которые совсем скоро поступят в продажу.

«Сегодня в 15:00 провожу вместе с коллегами пресс-конференцию с прямой трансляцией, на которой отвечу на самые часто задаваемые вопросы по коронавирусу», - пообещал губернатор.

С 16 марта в связи с пандемией в Пензенской области ввели режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия в регионе запрещены до 15 апреля, а лица, побывавшие за рубежом или на территориях РФ, где зафиксировано наличие зараженных, должны оставаться дома в течение 14 дней.

16 марта Иван Белозерцев пообещал лично информировать жителей области о ситуации с коронавирусом. С того дня сообщения на страницах губернатора появляются ежедневно.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|20.03.2020 11:33|

А какая ей будет выплачена компенсация из бюджета?

Гость|20.03.2020 11:37|

Вот молодец губернатор И.А.Белозерцев! Всегда в гуще событий и с народом.

Гость|20.03.2020 11:38|

penzainform.ru писал(a):

«Пациентка с подтвержденным диагнозом продолжает лечение
А какое же лечение она продолжает, если еще не придумали чем лечить коронавирус?

Гость|20.03.2020 11:40|

penzainform.ru писал(a):

на которой отвечу на самые часто задаваемые вопросы по коронавирусу
ни че себе он по вирусам шарит.

Гость|20.03.2020 11:52|

Лучше ответь, где заболевшая до госпитализации в инфекционную больницу успела побывать по Пензе и сколько народу на карантине из-за неё, а так же сколько людей под наблюдением.

Гость|20.03.2020 11:57|

Самое главное чтоб врачей хватило...

Когда "оптимизировали" здравоохранение о возможности эпидемий думали?

Врач тоже человек!

От болезни бывает мрёт и в карантине тоже сидит.

Гость|20.03.2020 12:00|

Весь мир борется с незаразной болезнью, у нас в Пензе только 1 человек заболел и никого не заразил! Вот так! Нет у нас больше заболевших. У русских иммунитет! У больной видимо есть китайцы в родне, вот она и заболела.

Гость|20.03.2020 12:02|

Гость писал(a):

Весь мир борется с незаразной болезнью, у нас в Пензе только 1 человек заболел и никого не заразил! Вот так! Нет у нас больше заболевших. У русских иммунитет! У больной видимо есть китайцы в родне, вот она и заболела.
Или итальянцы...

Гость|20.03.2020 12:04|

Гость писал(a):

у нас в Пензе только 1 человек заболел и никого не заразил!
к сожалению, все впереди!

Гость|20.03.2020 12:08|

Гость писал(a):

к сожалению, все впереди!
И что? Ну перемрет 15% старичков и 5% среднего возраста, ну и 1-1.5% среди подростков и детей старше 9 лет... И что? Человеческая популяция, этого, даже не заметит.

Гость|20.03.2020 12:09|

Гость писал(a):

Вот молодец губернатор И.А.Белозерцев! Всегда в гуще событий и с народом.
То чай пьет, то на гармоне играет, то лапшу варит.

Гость|20.03.2020 12:13|

Гость писал(a):

Ну перемрет 15% старичков и 5% среднего возраста, ну и 1-1.5% среди подростков и детей старше 9 лет... И что? Человеческая популяция, этого, даже не заметит.
Лучше бы одним подонком, вроде тебя, стало меньше.

Гость|20.03.2020 12:14|

Так он сам с этим заразным ручкался, сам в карантине должон сидеть, а он линии устраивает, хочет журналюг заразить...

Гость|20.03.2020 12:14|

Как тут говорили на сайте -съездила за новыми вещичками в Италию. Какая безответственность не сообщить, что прибыла из неблагоприятной эпид.обстановки и не лечь на карантин... нельзя так...

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