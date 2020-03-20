20.03.2020 | 11:10

«Пациентка с подтвержденным диагнозом продолжает лечение. Оно займет около трех недель», - рассказал губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» в пятницу, 20 марта.

Глава региона напомнил о введении особого режима работы скорой помощи и маршрутизации пациентов с признаками пневмонии и ОРВИ, а также о том, что несколько пензенских предприятий шьют маски, которые совсем скоро поступят в продажу.

«Сегодня в 15:00 провожу вместе с коллегами пресс-конференцию с прямой трансляцией, на которой отвечу на самые часто задаваемые вопросы по коронавирусу», - пообещал губернатор.

С 16 марта в связи с пандемией в Пензенской области ввели режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия в регионе запрещены до 15 апреля, а лица, побывавшие за рубежом или на территориях РФ, где зафиксировано наличие зараженных, должны оставаться дома в течение 14 дней.

16 марта Иван Белозерцев пообещал лично информировать жителей области о ситуации с коронавирусом. С того дня сообщения на страницах губернатора появляются ежедневно.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.