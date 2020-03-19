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Общество | Заболевшая коронавирусной инфекцией пензячка идет на поправку

19.03.2020|09:35
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На момент 8:06 четверга, 19 марта, в Пензенской области не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Оперативно утром рассказываю о том, что волнует каждого из нас! Должен отметить – врачи молодцы», - написал глава региона.

По его словам, пациентка, заразившаяся вирусом COVID-19, идет на поправку.

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными. Тесты, сделанные женщине в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, пензячка не выезжала за пределы России. Предположительно, заражение произошло от человека, побывавшего за рубежом.

Врачи определили круг лиц, с которыми общалась заболевшая женщина. Их оказалось 244. Все они находятся в изоляции под наблюдением медиков. Анализы на коронавирус, взятые у них, оказались отрицательными.

Всего с начала проверок на вирус COVID-19 поставили на учет 466 человек. Сейчас под наблюдением специалистов находятся 212. В лабораториях провели 625 исследований на коронавирусную инфекцию.

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Гость|19.03.2020 09:48|

она то коза идет на поправку, а успела уже наконтактироваться аж с 244 людьми

Гость|19.03.2020 09:49|

Подержите подольше,а-то могут денег меньше дать на область.

Да и лучше перебдеть,чем недобдеть.

Гость|19.03.2020 09:58|

Вакцину из её иммунитета срочно в студию))

Гость|19.03.2020 10:00|

Так где же тот кто её заразил если она не выезжала, а у всех анализ отрицательный??

Гость|19.03.2020 10:04|

10 чел ещё госпитализировали с подозрением на этот вирус. Риа новостм

Гость|19.03.2020 10:12|

Я думаю не заразилась она, просто перестраховались. Это хорошо. Поменьше паники, земляки!

Имя: Гость
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