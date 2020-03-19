19.03.2020 | 12:05

На период режима повышенной готовности Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует своим клиентам пользоваться онлайн-сервисами для решения вопросов по теплу и горячему водоснабжению.

Физические лица могут получить консультацию по начислению платы по телефонам, указанным в квитанциях, и электронной почте penza@esplus.ru.

По этим же каналам, а также с помощью личного кабинета или мобильного приложения ПАО «Сбербанк России» и банка «Кузнецкий» можно передать показания индивидуальных приборов учета.

Заявки на регистрацию индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения и предложения по улучшению качества работы принимаются по телефону контакт-центра АО «ЭнергосбыТ Плюс» 8(841) 232-90-21.

Юридическим лицам оказываются консультационные услуги через сервис «Обратная связь» на сайте https://penza.esplus.ru и по электронному адресу penza@esplus.ru.

Заключить договор можно на сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://penza.esplus.ru/business/service/contract/ и по электронной почте penza@esplus.ru.

Передавать показания счетчиков горячей воды следует по электронной почте penza@esplus.ru и по телефону контакт-центра 8(841)232-90-19.

Передать показания по узлам учета тепловой энергии и горячего водоснабжения можно по электронной почте penza@esplus.ru и через сервис «Обратная связь» на сайте https://penza.esplus.ru/feedback/.

Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить квитанции за отопление и горячее водоснабжение удобно с помощью онлайн-сервисов (личного кабинета и/или мобильного приложения) Сбербанка России и банка «Кузнецкий».