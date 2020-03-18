Сетевое издание|18+|Среда|18 мар 2020|20:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  89.37  |  $  82.33

Общество | В Пензе перевозчикам рекомендовали проводить обработку в транспорте

18.03.2020|15:37
Печать

«Начинаем заниматься санобработкой общественного транспорта», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Как только ввели режим повышенной готовности, в бюджетном учреждении «Автомобильное транспортное хозяйство» закупили препараты для профилактической дезинфекции салонов микроавтобусов. Их в муниципальном предприятии 30, работают на маршрутах № 40 и 25.

«Всем перевозчикам рекомендовано на конечных остановках проводить обработку тех поверхностей, с которыми соприкасается пассажир, с использованием дезинфицирующих и антисептических средств силами водителя или кондукторов. Это поручни, перила при входе и кресла-сиденья», - отметил заместитель начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Тотальная уборка производится, когда машина съезжает с рейса в гараж. После помывки кузова и пола внутри водитель распыляет дезсредство в салоне.

Сергей Медков за рулем целый день. Кроме того, что через его салон проходят десятки пассажиров, он наличные принимает - постоянный контакт с людьми.

«Периодически моем руки, без этого никак нельзя. В маске неудобно ездить, но если уж будет сильная необходимость, то придется нам всем маски надевать, не только водителям», - рассказал водитель маршрутки.

В муниципальном транспорте уже размещена информация для жителей и гостей города, как защититься от гриппа, коронавируса и ОРВИ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте