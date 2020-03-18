18.03.2020 | 15:37

«Начинаем заниматься санобработкой общественного транспорта», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Как только ввели режим повышенной готовности, в бюджетном учреждении «Автомобильное транспортное хозяйство» закупили препараты для профилактической дезинфекции салонов микроавтобусов. Их в муниципальном предприятии 30, работают на маршрутах № 40 и 25.

«Всем перевозчикам рекомендовано на конечных остановках проводить обработку тех поверхностей, с которыми соприкасается пассажир, с использованием дезинфицирующих и антисептических средств силами водителя или кондукторов. Это поручни, перила при входе и кресла-сиденья», - отметил заместитель начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Тотальная уборка производится, когда машина съезжает с рейса в гараж. После помывки кузова и пола внутри водитель распыляет дезсредство в салоне.

Сергей Медков за рулем целый день. Кроме того, что через его салон проходят десятки пассажиров, он наличные принимает - постоянный контакт с людьми.

«Периодически моем руки, без этого никак нельзя. В маске неудобно ездить, но если уж будет сильная необходимость, то придется нам всем маски надевать, не только водителям», - рассказал водитель маршрутки.

В муниципальном транспорте уже размещена информация для жителей и гостей города, как защититься от гриппа, коронавируса и ОРВИ.

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