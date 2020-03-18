18.03.2020 | 15:13

Арт-поместье «Новые берега» объявляет прием заявок для участия в конкурсе на заселение жилого дома, построенный ГК «Дамате». Это единственный в России специализированный многофункциональный комплекс сопровождаемого проживания молодых инвалидов и приемных семей. После подведения итогов конкурса там будут жить 26 резидентов.

Благотворительный проект «Новые берега» - это коттеджный поселок в селе Богословка Пензенского района. Его разработчики учли все требования доступной среды и тонкости пространства для комфорта людей с инвалидностью.

Тут есть инклюзивный образовательный центр, магазин, оздоровительный комплекс, мастерские, производственные площадки, кафе, кинотеатр, часовня, пять инфраструктурных объектов. Поэтапно возводятся семь жилых домов на 30 квартир для 120 человек.

Группа компаний «Дамате» стала партнером благотворительного проекта летом 2019 года и вложила в его развитие 27 млн рублей. На эти деньги в арт-поместье построен двухэтажный дом для выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Принять участие в проекте могут социально активные люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие кровных или приемных детей с инвалидностью. Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и стесненные обстоятельства, которым негде жить, которые не могут трудоустроиться.

Победители конкурса получат возможность жить в квартирах по договору безвозмездной аренды. Ключевое условие - реализация на базе арт-поместья авторского проекта по решению общественно значимых проблем.

Заявочная кампания на заселение дома от «Дамате» продлится до 30 апреля. 15 мая ее итоги подведет общественный совет арт-поместья «Новые берега». В него входят не только представители власти и бизнеса, но и сами участники проекта. ГК «Дамате» будет представлять соучредитель и генеральный директор группы Рашид Хайров.

Проект общей стоимостью 190 млн рублей реализуется на средства президентского гранта и пожертвования благотворителей. Арт-поместье уникально, оно строится на основе изучения опыта Австрии, Германии, Финляндии, Италии и Америки.