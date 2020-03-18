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Общество | Региональному минздраву на борьбу с COVID-19 выделили 42 млн рублей

18.03.2020|13:31
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Пензенскому минздраву на борьбу с коронавирусом выделили 42 миллиона рублей. Деньги пойдут на приобретение резерва противовирусных препаратов и расходных материалов.

Об этом в среду, 18 марта, сообщила пресс-секретарь губернатора и областного правительства Дина Черемушкина.

Ранее министр здравоохранения Александр Никишин отметил, что на покупку пяти аппаратов искусственной вентиляции легких направят 8 миллионов рублей. В настоящий момент в больницах региона насчитывается 60 единиц такого оборудования.

«В случае необходимости мы можем увеличить их количество за счет резервов», - заверил чиновник.

По словам Дины Черемушкиной, всего с начала проверок на вирус COVID-19 поставили на учет 466 человек. Сейчас под наблюдением специалистов находятся 212. В лабораториях провели 625 исследований на коронавирусную инфекцию.

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Гость|18.03.2020 13:36|

Эх стрючок, стрючок... Ну что ж ты так рано со своим прицелом... Тут такие сейчас возможности открываются!

Гость|18.03.2020 13:37|

penzainform.ru писал(a):

на покупку пяти аппаратов искусственной вентиляции легких направят 8 миллионов рублей. В настоящий момент в больницах региона насчитывается 60 единиц такого оборудования.
По числу членов правительства и депутатов заксобра?

Гость|18.03.2020 13:38|

ну теперь масок накупим... правнукам хватит.

Гость|18.03.2020 13:40|

ды успокойтесь уже с этим вирусом,клещи пошли уже,переключаемся товарисчи

Гость|18.03.2020 13:41|

30 руб на жителя области. Это очень много, куда соолько

Гость|18.03.2020 13:41|

Надеемся, министр правильно потратит эти деньги!)

Гость|18.03.2020 13:41|

Гость писал(a):

Гость|18.03.2020 13:36|

Эх стрючок, стрючок... Ну что ж ты так рано со своим прицелом... Тут такие сейчас возможности открываются!

общак еще не кто не отменял в связи с корновирусом

Гость|18.03.2020 13:53|

Не забудьте заварить ворота в Заречном, закупите электроды и сварочный аппарат.

Гость|18.03.2020 14:00|

Вот теперь попилят...)

Гость|18.03.2020 14:08|

Гость писал(a):

Эх стрючок, стрючок... Ну что ж ты так рано со своим прицелом... Тут такие сейчас возможности открываются!
42 млн - не его уровень

Гость|18.03.2020 14:14|

40 миллионов испаряется. С оставшиеся 2 миллиона покупает маску и повязку. Граждане получает фигу.

Имя: Гость
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