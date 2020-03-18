18.03.2020 | 13:31

Пензенскому минздраву на борьбу с коронавирусом выделили 42 миллиона рублей. Деньги пойдут на приобретение резерва противовирусных препаратов и расходных материалов.

Об этом в среду, 18 марта, сообщила пресс-секретарь губернатора и областного правительства Дина Черемушкина.

Ранее министр здравоохранения Александр Никишин отметил, что на покупку пяти аппаратов искусственной вентиляции легких направят 8 миллионов рублей. В настоящий момент в больницах региона насчитывается 60 единиц такого оборудования.

«В случае необходимости мы можем увеличить их количество за счет резервов», - заверил чиновник.

По словам Дины Черемушкиной, всего с начала проверок на вирус COVID-19 поставили на учет 466 человек. Сейчас под наблюдением специалистов находятся 212. В лабораториях провели 625 исследований на коронавирусную инфекцию.

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