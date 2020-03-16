16.03.2020 | 17:19

В понедельник, 16 марта, стало известно, что в целях противодействия распространению коронавируса крупнейшие пензенские учреждения культуры - драматический театр, филармония, ККЗ «Пенза», Центр культуры и досуга - закрылись до 15 апреля.

«С 16.03.2020 по 15.04.2020 на территории Пензенской области запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. В связи с этим все объявленные на указанный период спектакли драматического театра и сторонние мероприятия на площадках театра отменяются. Купленные билеты можно вернуть в те же кассы, где они были приобретены», - говорится в объявлении на сайте театра.

Тем не менее в афише значится концерт Кая Метова, запланированный на 16 марта. Певец уже прибыл в Пензу, разместил у себя в Instagram видеообзор из центра города и своего гостиничного номера.

Афиша на вторую половину апреля появится позже. Тогда же сообщат новую дату премьеры спектакля «…Чума на оба ваши дома!», первоначально намеченной на 20 марта.

На сайте «Пензаконцерта» размещена та же информация со ссылкой на введение режима повышенной готовности в области.

«Все мероприятия, запланированные к проведению в указанный период, ОТМЕНЯЮТСЯ. Билеты необходимо сдать в места приобретения!» - уточняется на официальной странице.

В период с 16 марта по 15 апреля пензенцы могли посетить концерт Григория Лепса, Вячеслава Гуляевского и ансамбля «Вольница», V фестиваль органной музыки Penza Fest, фестиваль BACHMOZARTFEST.

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