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Общество

Стало известно, какие меры поддержки популярны у бойцов СВО

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В Пензенской области подвели промежуточные итоги реализации мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Таких мер более 35, одна из наиболее популярных - освобождение от транспортного налога, ею воспользовались около 2 тысяч бойцов.

Бесплатное двухразовое горячее питание в школах было организовано для 3 тысяч детей участников СВО, более 2 тысяч ребят безвозмездно посещали кружки и секции.

В региональном правительстве отметили, что члены семей бойцов охотно приходят в учреждения культуры и спорта - зарегистрировано более 20 тысяч визитов за весь период действия льготы.

«Дополнительно мы проработали вопрос посещения гражданами данной категории коммерческих концертов. На приезжих артистов организаторы выделяют нам определенное количество мест», - доложила зампред областного правительства Лариса Рябихина.

В региональное отделение фонда «Защитники Отечества», созданного для помощи бойцам и ветеранам, за год его работы поступило свыше 7 тысяч обращений.

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