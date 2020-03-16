16.03.2020 | 18:05

То ли мести тротуары, то ли ликвидировать свалки. Без особого энтузиазма в Пензе стартовал месячник по благоустройству. Сошедший снег обнажил мусор, которого предостаточно и на центральных улицах, и на задворках. На Шуисте, всего в нескольких сотнях метров от технопарка «Яблочков», образуются горы отходов, хотя жилых домов поблизости нет.

«Если мусор в неположенном месте - это только наше бескультурье. Надо с мусора начинать, я так думаю. Ну и дороги - они все в ямах, надо ямочный ремонт сделать», - отметила пензячка.

На проезжей части вдоль бордюров толстым слоем скопился результат зимнего посыпания дорог - песок, смешанный с грязью. Помимо того что такой состав забивает ливневки, в ветреную погоду поднимаются пылевые облака, и этим дышат горожане.

Пока ответственные службы не убирают по краям дорог, да и во дворах еще не разводят бурную деятельность. Хотя горожане не все перекладывают на коммунальщиков.

«Мы устраиваем субботник в своем ауле, так сказать. Даже без всяких призывов, потому что это нам нужно больше всего. Поэтому мы порядок наводим. Я даже сейчас уже начала: мусор отношу и, где что валяется, попутно засовываю в пакет и убираю», - рассказала женщина.

Мешки рядом с пятиэтажкой на Западной Поляне собрали давно, вероятно еще во время осеннего субботника. Возможно, после апрельского, который запланирован на 25-е число следующего месяца, и до них дойдут руки.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.