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Общество | Пензенцы начали самостоятельно убираться на улицах города

16.03.2020|18:05
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То ли мести тротуары, то ли ликвидировать свалки. Без особого энтузиазма в Пензе стартовал месячник по благоустройству. Сошедший снег обнажил мусор, которого предостаточно и на центральных улицах, и на задворках. На Шуисте, всего в нескольких сотнях метров от технопарка «Яблочков», образуются горы отходов, хотя жилых домов поблизости нет.

«Если мусор в неположенном месте - это только наше бескультурье. Надо с мусора начинать, я так думаю. Ну и дороги - они все в ямах, надо ямочный ремонт сделать», - отметила пензячка.

На проезжей части вдоль бордюров толстым слоем скопился результат зимнего посыпания дорог - песок, смешанный с грязью. Помимо того что такой состав забивает ливневки, в ветреную погоду поднимаются пылевые облака, и этим дышат горожане.

Пока ответственные службы не убирают по краям дорог, да и во дворах еще не разводят бурную деятельность. Хотя горожане не все перекладывают на коммунальщиков.

«Мы устраиваем субботник в своем ауле, так сказать. Даже без всяких призывов, потому что это нам нужно больше всего. Поэтому мы порядок наводим. Я даже сейчас уже начала: мусор отношу и, где что валяется, попутно засовываю в пакет и убираю», - рассказала женщина.

Мешки рядом с пятиэтажкой на Западной Поляне собрали давно, вероятно еще во время осеннего субботника. Возможно, после апрельского, который запланирован на 25-е число следующего месяца, и до них дойдут руки.

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Гость|16.03.2020 19:02|

А не является ли самостоятельная уборка самоуправством?

А не вкатить ли за это гражданам штраф, для пополнения бюджета?

Гость|16.03.2020 19:03|

penzainform.ru писал(a):

Мы устраиваем субботник в своем ауле,
Сами и расрали свой АУЛ.

Гость|16.03.2020 19:10|

У нас принимается только 2 вида законов:

1. Запретить гражданам...

2. Граждане должны самостоятельно...

Гость|16.03.2020 19:32|

Был Советский Союз-великая сверхдержава. А сейчас смехдержава, наша раша, благодаря "эффективным менеджерам"

Гость|16.03.2020 19:39|

А што, они энтой зимой посыпали дороги?и сколько песко-соляной смеси ушло?

Имя: Гость
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