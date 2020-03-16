16.03.2020 | 09:59

36-летний житель Кузнецкого района погасил долг по алиментам перед двумя сыновьями в возрасте 16 и 12 лет.

По словам представителей регионального управления ФССП, мужчина был обязан выплачивать алименты в размере 1/3 части заработка с 2011 года. Он игнорировал эту обязанность и не работал.

Сумма долга росла. Должника неоднократно привлекали к уголовной ответственности, назначая наказание в виде исправительных работ. Мужчина отбывал его, отчислял 10% в доход государства, но алименты так и не выплачивал.

«Исполнительное производство могло длиться долго, если бы не дар убеждения и умение растопить родительское сердце судебного пристава Анатолия Фураева. Очередная беседа судебного пристава с должником в начале 2018 года сумела затронуть струны его души. Мужчину стало не узнать», - рассказали в пресс-службе УФССП.

Мужчина перестал пить, стал лучше выглядеть. Выплаты детям поступали регулярно. В результате в начале марта 2020 года исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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