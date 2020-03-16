Глава администрации Пензы Андрей Лузгин отчитался за прошедший год

16.03.2020 | 17:53

Пятый месяц на должности главы администрации, а отвечает за весь прошедший год. Отчет Андрея Лузгина депутаты городской думы заслушивать не стали, ознакомились с ним заранее. Приступили сразу к вопросам. Связаны они были с самыми разными сферами.

«Переселенцы, которые до 2024 года, здесь цифры названы - более 3 000 человек, они как будут переселяться? Волнуют меня в первую очередь люди, живущие на общей кухне. В связи с последним законом, принятым Государственной Думой Российской Федерации 27 декабря, им полагается компенсация, а не те 15 метров, которые мы здесь принимали», - сформулировал вопрос депутат Пензенской городской думы Александр Трутнев.

«Позиция администрации - все, что нам будет позволять закон по улучшению жилищных условий граждан, мы будем стремиться улучшить. Там, где налицо явные попытки заработать на муниципальном жилье, на бюджетных средствах, мы эти попытки будем пресекать», - ответил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

В Заводском районе возводят два многоквартирных домов для переселенцев. Одно строение - согласно графику, по другому есть отставание в три недели, рассказал сити-менеджер депутатам. По словам Андрея Лузгина, это некритично и сроки нагонят. Также предстоит большой объем работ по ремонту дорог, списки магистралей определены. Народные избранники хотят знать, что предстоит выполнить помимо укладки асфальта в части безопасности движения.

«Окружная будет делаться в этом году, много пешеходных переходов у нас через несколько полос движения. Ликвидация пешеходных переходов предлагалась, может освещение, другие мероприятия. Какое ваше видение?» - поинтересовался заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

«Относительно улицы Окружной у нас были обращения граждан. Сделаем дополнительную подсветку. Вы видите, что у нас многие оживленные улицы и магистрали оборудованы экосветом, когда полностью подсвечивается вся проезжая часть, делаются выносные мерцающие знаки «пешеходный переход», - пояснил глава администрации.

Также Андрей Лузгин рассказал, что рассматривался вопрос о снижении скоростного режима в границах Пензы до 50 километров в час. Но пока такой возможности нет. Что же касается мест концентрации ДТП, их в городе около двадцати. Где-то предстоит убрать пешеходный переход, где-то установить дополнительные знаки.

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