14.03.2020 | 16:32

В августе 2019-го житель Белинского района припарковал свой Chevrolet Lacetti между домами № 28 и 30 на улице Лядова. А уехать оттуда на собственной машине уже не смог - на нее упал тополь.

«Автомобилю был причинен значительный ущерб: повреждены крыша, зеркала, передний бампер, крыло. То есть почти весь автомобиль был поврежден», - сообщила представитель истца Мария Никитина.

Мужчина подал в суд на Управление ЖКХ г. Пензы, потребовав с него стоимость ремонта машины, и выиграл дело. Ответчик доказывал, что дерево упало из-за сильного ветра, а не из-за того, что было сухостойным. Но служители Фемиды, изучив материалы, постановили: коммунальщики должны выплатить автовладельцу более 150 тысяч рублей.

«Ответчик ненадлежащим образом осуществлял уход за деревом, в результате падения которого причинен ущерб автомобилю истца. Представленный стороной ответчика ежедневный оперативный прогноз погоды на тот день, опубликованный на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, не может служить доказательством наличия неблагоприятных погодных условий именно на момент падения дерева, поскольку носит предположительный и вероятностный характер», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Изначально решение было вынесено Ленинским районным судом. Ответчик обжаловал его в областной инстанции, но там оставили все без изменений.

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