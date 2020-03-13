13.03.2020 | 14:35

В Управлении образования г. Пензы прокомментировали ситуацию с медицинскими масками в городских школах и детских садах.

В пятницу, 13 марта, воспитатели и классные руководители разослали в родительских чатах сообщения с требованием в понедельник принести каждому ребенку маску в файле или целлофановом пакете.

В редакцию портала PenzaInform.ru ранее обратилась мать одной из школьниц. Она пояснила, что относится к просьбе с пониманием, но не видит в ней логики.

«Если опасность и есть, то какой толк от одной маски? Ее нужно менять каждые полтора-два часа. А так получается, что все это только для галочки», - высказала она свое мнение.

Начальник управления образования Юрий Голодяев пояснил, что по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора во всех учебных заведениях и дошкольных организациях сейчас создается запас марлевых повязок.

«Это делается не впервые. Подобный запас создавался, когда обострялась ситуация из-за птичьего и свиного гриппа. Повязка на каждого ребенка должна храниться в индивидуальном подписанном пакете. Если будет введен масочный режим, дети ими воспользуются», - рассказал он.

Пока же, по словам Юрия Голодяева, в масках работают только сотрудники пищеблоков.

«Причин вводить масочный режим нет, пока идет только подготовительный этап. Мы, так сказать, отрабатываем механизм», - заключил начальник управления.

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