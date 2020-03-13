13.03.2020 | 13:05

В пятницу, 13 марта, в администрации Заречного начала работать горячая линия по телефону 60-80-05. На этот номер просят звонить горожан, недавно вернувшиеся из стран с распространением коронавируса - Китая, Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии и Франции.

Прибывшие из-за рубежа зареченцы должны сообщить о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.

Ежедневно в 9:00 и 16:00 информация, поступившая на номер 60-80-05, будет передаваться в межрегиональное управление № 59 Федерального медико-биологического агентства.

«При появлении первых признаков респираторной инфекции необходимо остаться дома и незамедлительно обратиться за помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления. При этом необходимо предоставить сведения о пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, для оформления листков нетрудоспособности на дому», - сообщили в управлении общественных связей Заречного.

Также для жителей Пензенской области действует горячая линия в региональном управлении Роспотребнадзора по номерам: 8 (800) 707-64-22, 8 (8412) 66-09-48, 55-26-06 - с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45 часов (перерыв - с 12:00 до 12:45). Для получения больничного листа на дому следует сообщить о своем возвращении из зарубежной поездки по телефону в свою поликлинику или по указанным номерам.

При повышении температуры, появлении кашля, насморка, симптомов нарушения пищеварения ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Нужно вызвать врача или бригаду скорой помощи на дом. При подозрении на заболевание пациента госпитализируют.

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