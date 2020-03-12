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Общество | В пензенских магазинах с 12 марта выросли цены на хлеб

12.03.2020|18:11
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На фоне происходящего на российском фондовом рынке рост цен на хлебобулочные изделия не удивляет пензенцев. С 12 марта в магазины города привозят продукцию уже с новыми данными в накладных.

«На два, на рубль все подорожали», - сообщила продавец Наталья.

Покупатели пока даже не поняли, что на ценниках изменилась информация. По словам работников торговли, продукция двух пензенских хлебозаводов подорожала приблизительно на 5%.

«Дешевле, наверно, уже не будет ничего. Надо привыкать к этому», - отметил покупатель.

В последний раз стоимость изделий пекарей повышалась в ноябре 2018-го. Эта продукция относится к социальной группе товаров, и цены на нее курируют специалисты регионального министерства сельского хозяйства. Как правило, производители ставят ведомство в известность о росте цен на свою продукцию. Было ли такое обращение перед повышением в марте 2020-го, в областном минсельхозе не пояснили.

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Гость|12.03.2020 18:50|

валентине терешковой за проект космический россияне подарили х.. автоматический...

Гость|12.03.2020 18:51|

Это прорыв

Гость|12.03.2020 18:56|

Понеслись цены за долларом...

Гость|12.03.2020 19:03|

С наступающим 75летием Великой Победы над фашизмом!

Гость|12.03.2020 19:05|

Ой как не ожиданно повышение на продукты надо закрепить в конституции.

Гость|12.03.2020 19:05|

Склько будет стоить Хлеб к дню победы?

Гость|12.03.2020 19:06|

Походу нищих скоро станет больше.

Гость|12.03.2020 19:06|

Гость писал(a):

Гость|12.03.2020 19:05|

Склько будет стоить Хлеб к дню победы?

75

Гость|12.03.2020 19:11|

Хотите как на Украине?

Гость|12.03.2020 19:12|

Это прорыв по Путински, с колен нас поднимает, на обнуление! Ну, пенсионеры, поднимайте вой, что он здесь не причём

Гость|12.03.2020 19:13|

Стабильная стабильность.

Гость|12.03.2020 19:16|

Гость писал(a):

Хотите как на Украине?
Хотим! Там газ на 25% подешевел для населения...

Гость|12.03.2020 19:16|

Прошу отнестись к этому с пониманием

Гость|12.03.2020 19:19|

С миру по нитке- кучке олигархов по новому дворцу с молодой женой

Гость|12.03.2020 19:21|

Похож вофке и изменения в Конституции не позволят усидеть на троне...

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Имя: Гость
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