12.03.2020 | 18:11

На фоне происходящего на российском фондовом рынке рост цен на хлебобулочные изделия не удивляет пензенцев. С 12 марта в магазины города привозят продукцию уже с новыми данными в накладных.

«На два, на рубль все подорожали», - сообщила продавец Наталья.

Покупатели пока даже не поняли, что на ценниках изменилась информация. По словам работников торговли, продукция двух пензенских хлебозаводов подорожала приблизительно на 5%.

«Дешевле, наверно, уже не будет ничего. Надо привыкать к этому», - отметил покупатель.

В последний раз стоимость изделий пекарей повышалась в ноябре 2018-го. Эта продукция относится к социальной группе товаров, и цены на нее курируют специалисты регионального министерства сельского хозяйства. Как правило, производители ставят ведомство в известность о росте цен на свою продукцию. Было ли такое обращение перед повышением в марте 2020-го, в областном минсельхозе не пояснили.

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