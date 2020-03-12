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Общество | В Пензе устроили выставку продукции местных производителей

12.03.2020|16:19
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В Лермонтовской библиотеке открылась выставка местных товаропроизводителей. Свою пищевую продукцию представили предприятия, которые эффективно работали и развивались в 2019 году.

«Очень аппетитно выглядит», - оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Большой, красивый, сдобный, весом в три килограмма «Самовар» из муки высшего сорта сделали нижнеломовские хлебопеки.

«Тесто натуральное, только немного подсушено, чтобы он сохранял форму, стоял. То есть это не булка. Сложность - в оформлении: узоры, по времени ушел целый день», - рассказала технолог хлебозавода Лариса Кочеткова (Нижнеломовский район).

О других достижениях и пока недоступных рынках сбыта речь шла на совещании, которое началось сразу после осмотра выставки. Взаимодействию крупных магазинов с пензенскими товаропроизводителями собравшиеся уделили особое внимание.

«Остается проблема, связанная, как мы считаем, с некоторыми избыточными требованиями по участию в федеральных торговых сетях. Хотя правила смягчаются, но мы считаем, что еще идеальной состыковки нет. Это рабочий процесс, мы постоянно находимся в состоянии переговоров с каждой торговой сетью», - пояснил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Что, в свою очередь, помогает, по мнению чиновников, сохранить невысокие (по сравнению с другими регионами) цены на основные продукты питания.

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