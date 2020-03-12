12.03.2020 | 09:48

В Комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы объяснили, почему жители областного центра испытали трудности при оформлении заявок на путевки в детские оздоровительные лагеря.

Регистрация на сайте leto58.ru открылась 3 февраля. Количество путевок по льготной цене в 4 436 рублей составило около 5 000. Полная стоимость отдыха ребенка в оздоровительном лагере превышает 17 000 рублей.

2 марта родители, уже зарегистрировавшиеся на ресурсе, должны были открыть его и нажать всего одну кнопку, чтобы встать в электронную очередь. Однако очень многие сделать этого не смогли.

«Сайт завис! Я пыталась зайти на него с мобильного телефона, так как компьютера рядом не было, но постоянно высвечивалось: «Ошибка», «Видимо, желающих было так много, что произошел сбой в системе», - пожаловались тогда горожане.

За два часа в электронной очереди на приобретение путевок в детские лагеря зарегистрировали 5 765 детей.

Как отметили в комитете, сайт работает уже на протяжении четырех лет. Ежегодно в электронной очереди регистрируется свыше 7 000 детей. Нуждающимся помогают разобраться в работе ресурса администраторы.

Разработчики второй год подряд отключают сайт накануне постановки детей в электронную очередь, чтобы предотвратить его зависание.

«Нагрузка на сайт в первые минуты работы достигает предельно допустимых значений. В 2020 году разработчиками не зафиксировано критических ситуаций, повлекших полную остановку работы сайта», - сообщили в комитете.

Там отметили, что ресурс зависал у пользователей, у которых интернет работал нестабильно или же отсутствовали необходимые индивидуальные настройки. Некоторые горожане пытались зарегистрироваться в очереди с нескольких устройств. Из-за этого нагрузка на сайт возросла, что повлекло и увеличение времени ожидания отклика системы.

«Техническая возможность повлиять на номер в электронной очереди у администраторов отсутствует. Поэтому граждане, имеющие высокоскоростной интернет, навыки пользования электронными устройствами, опыт работы с электронными сервисами имеют преимущество перед неопытными пользователями», - подытожили в комитете.

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