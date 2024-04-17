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Происшествия

В Пензе мотоциклист сбил вышедшего из маршрутки ребенка

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Вечером в среду, 17 апреля, в центре Пензы мотоциклист сбил ребенка, вышедшего из маршрутки. Видеозапись аварии появилась в Сети.

ДТП случилось в 18:10 на улице Кирова. На снятых кадрах видно, как маленький пассажир покидает маршрутку, не доехавшую до остановки ТТС, успевает сделать шаг и в следующее мгновенье его на большой скорости сбивает водитель мотоцикла. От удара ребенок отлетает на проезжую часть.

В Пензе мотоциклист сбил вышедшего из маршрутки ребенка

Заканчивается запись на моменте, как к пострадавшему бегут свидетели аварии.

В Пензе мотоциклист сбил вышедшего из маршрутки ребенка

Официальной информации о случившемся нет. По словам очевидцев, под колеса попал мальчик, он получил травму головы в области затылка и был госпитализирован.

«До приезда реанимации девушка (врач) останавливала кровотечение», - сообщила горожанка.

В комментариях под постом пензенцы разделились во мнении, кто виноват. «Маршрутчик далеко высаживал», «Мотоцикл права купил, знание ПДД не купил», «Маршрутка посреди полосы людей высаживала? На видео даже поворотник не включен», «Так справа на обгон пошел! Ума нет. В любом случае между маршруткой и тротуаром не ездят», «Теперь новые правила. При выходе из маршрутки надо посмотреть налево и направо», - написали они.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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