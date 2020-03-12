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Общество | Пензенские ветераны получат к 9 Мая выплаты из местной казны

12.03.2020|12:04
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В Пензенской области рассматривается проект о единовременных выплатах ветеранам ко Дню Победы из местного бюджета.

Об этом шла речь на заседании областного оргкомитета «Победа» в среду, 11 марта.

Как доложил министр труда, социального развития и демографии региона Андрей Качан, планируется выплатить по 10 тысяч рублей инвалидам и участникам войны (их в области проживает 499 человек) и по 2 тысячи - труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, ленинградским блокадникам (таких насчитывается 10 716).

Таким образом, на материальную поддержку в апреле могут рассчитывать 11 215 человек.

Кроме того, ветераны получат выплаты из федерального бюджета. По 75 тысяч - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, в том числе награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной, войн с Финляндией и Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

По 50 тысяч рублей получат труженики тыла. Такая же сумма по закону полагается бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, однако в Пензенской области льготников этой категории нет.

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Гость|12.03.2020 12:51|

Памятники, умершим участникам ВОВ до 12.06 1990 г.-зажали.

Но еще 80-летие не за горами.

Гость|12.03.2020 13:03|

Качан, в прошлом году на 30 лет вывода войск из Афганистана,участникам б/д а Афганистане,читай войны в Афганистане-ни хрена!

В Москве и Подмосковье "афганцам" по 10 тыс в прошлом году

А сейчас приравненным (откуда настоящие фронтовики спустя 75! лет Победы),точнее их правнукам еще по 10 тыс?

Гость|12.03.2020 13:05|

Надо было после Берлина по всему миру пройти и задавить до конца всех буржуев, пока возможность была и не давать им развиваться, а теперь вот что вышло из этого. Эх жалко дедов.

Имя: Гость
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