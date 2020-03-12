12.03.2020 | 12:04

В Пензенской области рассматривается проект о единовременных выплатах ветеранам ко Дню Победы из местного бюджета.

Об этом шла речь на заседании областного оргкомитета «Победа» в среду, 11 марта.

Как доложил министр труда, социального развития и демографии региона Андрей Качан, планируется выплатить по 10 тысяч рублей инвалидам и участникам войны (их в области проживает 499 человек) и по 2 тысячи - труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, ленинградским блокадникам (таких насчитывается 10 716).

Таким образом, на материальную поддержку в апреле могут рассчитывать 11 215 человек.

Кроме того, ветераны получат выплаты из федерального бюджета. По 75 тысяч - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, в том числе награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной, войн с Финляндией и Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

По 50 тысяч рублей получат труженики тыла. Такая же сумма по закону полагается бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, однако в Пензенской области льготников этой категории нет.

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