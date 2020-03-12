12.03.2020 | 16:06

Несмотря на то что в Пензе уменьшилось количество потерявших родителей детей, штат специалистов, которые занимаются опекой и попечительством, требует расширения. Об этом на заседании комиссии городской думы в четверг, 12 марта, сообщил начальник управления образования Юрий Голодяев.

По его словам, с января прошлого года численность таких сотрудников увеличилась на 4 человека, на одного инспектора приходится 10 000 детей. Это соответствует законодательству Пензенской области. А рекомендованная Министерством образования РФ норма - 1 инспектор на 2 000 человек.

«Недавно был звонок из Ижевска. Это город примерно такой же по населению, как Пенза, правда там детей немножко побольше. Там существует целое управление по опеке и попечительству - 50 человек. Мы не настаиваем на раздувании штатов. Но неоднократные проверки прокуратуры показывали, что органы опеки не имеют возможности качественно осуществлять контроль за многими вещами именно потому, что до прошлого года у нас было четыре инспектора на 80 с лишним тысяч детей!» - поделился заботой Юрий Голодяев.

Он рассказал, что инспекторы проверяют жилищные условия опекаемых детей и использование их имущества.

«Ни одна сделка, в которой участвуют несовершеннолетние, не обходится без контроля органов опеки и попечительства. Надо выйти в семью, посмотреть существующие условия проживания и узнать, что в приобретаемом жилье будет выделяться детям, чтобы они не потеряли свои имущественные права. То есть работа очень большая», - уточнил докладчик.

По словам Юрия Голодяева, требуется еще хотя бы один специалист, так как количество детей в Пензе увеличилось.

«А вообще нормальным будет увеличение в два раза, то есть порядка 18-19 человек. Такое решение уполномочен принимать регион», - завершил тему Юрий Голодяев.

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