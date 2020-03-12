Сетевое издание|18+|Четверг|12 мар 2020|17:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
  84.90  |  $  75.50

Общество | Пензе требуется больше специалистов органов опеки

12.03.2020|16:06
Печать

Несмотря на то что в Пензе уменьшилось количество потерявших родителей детей, штат специалистов, которые занимаются опекой и попечительством, требует расширения. Об этом на заседании комиссии городской думы в четверг, 12 марта, сообщил начальник управления образования Юрий Голодяев.

По его словам, с января прошлого года численность таких сотрудников увеличилась на 4 человека, на одного инспектора приходится 10 000 детей. Это соответствует законодательству Пензенской области. А рекомендованная Министерством образования РФ норма - 1 инспектор на 2 000 человек.

«Недавно был звонок из Ижевска. Это город примерно такой же по населению, как Пенза, правда там детей немножко побольше. Там существует целое управление по опеке и попечительству - 50 человек. Мы не настаиваем на раздувании штатов. Но неоднократные проверки прокуратуры показывали, что органы опеки не имеют возможности качественно осуществлять контроль за многими вещами именно потому, что до прошлого года у нас было четыре инспектора на 80 с лишним тысяч детей!» - поделился заботой Юрий Голодяев.

Он рассказал, что инспекторы проверяют жилищные условия опекаемых детей и использование их имущества.

«Ни одна сделка, в которой участвуют несовершеннолетние, не обходится без контроля органов опеки и попечительства. Надо выйти в семью, посмотреть существующие условия проживания и узнать, что в приобретаемом жилье будет выделяться детям, чтобы они не потеряли свои имущественные права. То есть работа очень большая», - уточнил докладчик.

По словам Юрия Голодяева, требуется еще хотя бы один специалист, так как количество детей в Пензе увеличилось.

«А вообще нормальным будет увеличение в два раза, то есть порядка 18-19 человек. Такое решение уполномочен принимать регион», - завершил тему Юрий Голодяев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|12.03.2020 16:39|

И где можно посмотреть вакансии? Куда обращаться?

Гость|12.03.2020 16:56|

Зарплата какая ?

Гость|12.03.2020 17:27|

Не раскатывай губу, небось тыщ 15-16 не больше

Гость|12.03.2020 17:36|

Пусть 15-16. Зато какое благое дело.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте