12.03.2020 | 15:15

За последние три года в Пензе выявляется меньше детей, оставшихся без попечения родителей, и больше мальчиков и девочек, устроенных на воспитание в семьи.

Об этом в четверг, 12 марта, на заседании комиссии городской думы рассказал начальник управления образования города Юрий Голодяев. Он озвучил статистику: если в 2010 году было 74 ребенка без попечения, то в 2019-м - 66.

«Как правило, основные причины сиротства - смерть родителей и отказ от новорожденных в первые дни их жизни в связи с заболеванием, например заячьей губой. Как правило, если родители гибнут, опекунами ребенка становятся его родственники», - рассказал Юрий Голодяев.

Он привел примеры благополучного возвращения детей родителям. В одном случае одинокую мать в 2013 году лишили родительских прав: она даже не жила с шестилетней дочкой, та находилась у бабушки. Во втором случае мама девочки 2004 года рождения умерла, а отца лишили родительских прав в 2011-м за увлечение алкоголем, ребенка также воспитывала бабушка.

«Сейчас эти граждане решением суда восстановлены в родительских правах, они трудятся, живут с детьми и заботятся о них», - завершил историю Юрий Голодяев.

Юрий Голодяев привел еще несколько цифр. Всего в 2017 году в управлении образования состояло на учете 1 106 опекаемых несовершеннолетних, в 2018-м - 1 093, на 1 января 2020 года - 833 ребенка.

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