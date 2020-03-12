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Общество | Аллергики Пензы начали испытывать неудобства из-за ранней весны

12.03.2020|16:34
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Не всегда период расцвета приносит пользу и улучшает жизнь человека. Ее качество в високосном 2020 году оставляет желать лучшего. Сезонные неудобства и болезненные состояния приходят раньше времени. Нежданная весна тому виной.

«В зависимости от начала цветения будет разделяться и начало периодов аллергии на различные виды растений. Первыми зацветают деревья в средней полосе, главный аллерген - береза», - сообщил врач аллерголог-иммунолог Артур Костиков.

Следом своей оттепели ждут ольха, дуб. Отходящие от зимней спячки деревья вызывают у людей слезотечение, насморк, сухой кашель, зуд. Крайняя форма поллиноза может проявиться в форме бронхиальной астмы.

Но все не смертельно, спасение есть.

«Соблюдать личную гигиену (принимать душ), закрывать окна, избегать выходов на природу. Тем, кто уже имеет поллиноз, следует также покупать носовые фильтры в аптеках, регулярно промывать нос, каждый день проводить его санацию и, естественно, принимать антигистаминные препараты», - пояснил Артур Костиков.

По всем поводам нужно советоваться с врачом.

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