11.03.2020 | 10:49

В Заречном месячник по благоустройству начнется 16 марта. Очистка улиц, зеленых зон и дворов продлится до 29 мая.

Сотрудники городских предприятий приведут в порядок территории, фасады зданий, витражи и вывески. Уборкой улиц, прилегающих к ним газонов, а также промывкой ливневой канализации займется комбинат благоустройства.

«Будут очищены от мусора и плавающих бревен зеркала городских прудов, отремонтированы спортивные площадки в зонах отдыха», - рассказала в администрации закрытого города.

25 апреля и 15 мая зареченцы примут участие в акции «День добровольного служения городу». Им предстоит убрать парки и скверы.

В областном центре месячник по благоустройству также стартует 16 марта. За это время все организации и предприятия Пензы должны навести порядок на своих участках и на территориях, которые за ними закреплены.

Месячник продлится до 25 апреля и завершится общегородским субботником.

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