07.03.2020 | 13:26

В Пензе месячник по благоустройству начнется 16 марта. Он продлится до 25 апреля и завершится общегородским субботником. Соответствующее постановление в пятницу, 6 марта, подписал глава администрации города Андрей Лузгин.

Ранее он нацелил подчиненных на то, что в Пензе уборку следует начать раньше официального старта акции, и поручил определить общественные места, которые необходимо привести в порядок. Тем не менее официальные старт и финиш уборочных мероприятий намечены на один день во всех населенных пунктах области.

В течение месячника все организации и предприятия Пензы должны навести порядок на своих участках и на территориях, которые за ними закреплены.

«В этот период будет действовать упрощенный процесс приема мусора на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов. Учреждения города могут обратиться в районную администрацию, оформить путевой лист и бесплатно вывезти мусор на полигон. Исключение составляет промышленные и строительные отходы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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