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Общество | Генеральная уборка в Пензе начнется одновременно со всей областью

07.03.2020|13:26
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В Пензе месячник по благоустройству начнется 16 марта. Он продлится до 25 апреля и завершится общегородским субботником. Соответствующее постановление в пятницу, 6 марта, подписал глава администрации города Андрей Лузгин.

Ранее он нацелил подчиненных на то, что в Пензе уборку следует начать раньше официального старта акции, и поручил определить общественные места, которые необходимо привести в порядок. Тем не менее официальные старт и финиш уборочных мероприятий намечены на один день во всех населенных пунктах области.

В течение месячника все организации и предприятия Пензы должны навести порядок на своих участках и на территориях, которые за ними закреплены.

«В этот период будет действовать упрощенный процесс приема мусора на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов. Учреждения города могут обратиться в районную администрацию, оформить путевой лист и бесплатно вывезти мусор на полигон. Исключение составляет промышленные и строительные отходы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|07.03.2020 13:53|

Вот пусть чиновники и их замы выходят и убирают , всю зиму бездельничали

Гость|07.03.2020 14:21|

в россии капитализм с 1991 года какие вам субботники ? за бесплатно пусть чиновники субботничают , как бюджеты осваивать и бизнесы налаживать так только себе и своим близким а как работать так народ заставлять хотите ? своих дармоедов жён и детей выводите на субботники а то не знают с какой стороны лопату держать надо

Гость|07.03.2020 14:26|

За больных детей должен платить народ,за чиновников должен работать народ

Гость|07.03.2020 14:28|

А кто убирать то будет ? Чиновники слуги народа пусть слуги и убирают .

Гость|07.03.2020 14:44|

А Сказочный снова полезет на крышу коттеджа пиарится?

Гость|07.03.2020 15:06|

Гость писал(a):

в россии капитализм с 1991 года какие вам субботники ?
На всех местах проведения субботников будут мигранты варить плов и жарить шашлык,как для ранее администрации?

Гость|07.03.2020 15:10|

Позорники , бездари и воры

Гость|07.03.2020 15:10|

Когда будет генеральная уборка жуликов и воров?

Имя: Гость
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