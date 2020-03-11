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Общество | В Спасском соборе могут обустроить галерею, посвященную храмам области

11.03.2020|09:16
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Во вторник, 10 марта, губернатор Иван Белозерцев посетил строящийся Спасский кафедральный собор, чтобы проверить, как идут работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Сейчас храм продолжают отделывать внутри. Глава региона поручил архитекторам продумать оформление балкона на втором этаже и предложил создать на нем галерею, посвященную храмам Пензенской области.

Он также распорядился подготовить отдельную документацию по капитальному ремонту верхней части улицы Московской до Кураева.

«Прежде всего нужно предусмотреть вынос инженерных сетей», - обратился Иван Белозерцев к министру строительства и дорожного хозяйства, главному архитектору области и главе администрации Пензы.

Также губернатор оценил реставрацию дома № 8 на улице Белинского и проконтролировал реконструкцию главного городского фонтана.

«В дальнейшем нужно привести в порядок здания, прилегающие к Фонтанной площади», - подвел он итог поездки.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|11.03.2020 09:27|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 10 марта, губернатор Иван Белозерцев посетил строящийся Спасский кафедральный собор, чтобы проверить, как идут работы.
Губернатором он не работает. Пусть уходит в попы.

Гость|11.03.2020 09:34|

penzainform.ru писал(a):

Глава региона поручил архитекторам
ГУБЕРНАТОР БЕЛОЗЕРЦЕВ РАБОТАЕТ ПРОРАБОМ В РПЦ?

Гость|11.03.2020 09:34|

лучше дороги проверь

Гость|11.03.2020 09:35|

penzainform.ru писал(a):

Глава региона поручил архитекторам продумать оформление балкона на втором этаже и предложил создать на нем галерею, посвященную храмам Пензенской области.
Губернатор сделал себя почетным митрополитом Пензенской епархии? Вроде как бы не чиновники должны решать, что будет внутри церкви. На "балконе" вообще-то церковный хор петь должен. Может, он себе там губерскую ложу хочет сделать под прикрытием галереи, чтобы не толпиться на пасху с простыми смертными внизу.

Гость|11.03.2020 09:35|

Мир катится в Ад!!!

Гость|11.03.2020 09:36|

паска когда?

Гость|11.03.2020 09:40|

Гость писал(a):

паска когда?
Спроси у губернатора в Однокласниках.

Гость|11.03.2020 09:44|

Гость писал(a):

Спроси у губернатора в Однокласниках.
Он еще не решил, когда поручить провести пасху.

Имя: Гость
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