11.03.2020 | 09:16

Во вторник, 10 марта, губернатор Иван Белозерцев посетил строящийся Спасский кафедральный собор, чтобы проверить, как идут работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Сейчас храм продолжают отделывать внутри. Глава региона поручил архитекторам продумать оформление балкона на втором этаже и предложил создать на нем галерею, посвященную храмам Пензенской области.

Он также распорядился подготовить отдельную документацию по капитальному ремонту верхней части улицы Московской до Кураева.

«Прежде всего нужно предусмотреть вынос инженерных сетей», - обратился Иван Белозерцев к министру строительства и дорожного хозяйства, главному архитектору области и главе администрации Пензы.

Также губернатор оценил реставрацию дома № 8 на улице Белинского и проконтролировал реконструкцию главного городского фонтана.

«В дальнейшем нужно привести в порядок здания, прилегающие к Фонтанной площади», - подвел он итог поездки.

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