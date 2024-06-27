Сетевое издание|18+|Четверг|27 июн 2024|20:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Губернатор Пензенской области отправился в Беларусь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко отправилась в Витебскую область, чтобы принять участие в XI Форуме регионов Беларуси и России.

«Республика Беларусь - один из основных международных партнеров пензенского края. Сотрудничество ведется в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном направлениях», - уточнили в областном правительстве.

Соглашения о сотрудничестве действуют с Минской, Гомельской, Могилевской, Брестской и Витебской областями. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот региона с Беларусью составил более 6,5 млрд рублей.

В мае губернатор Пензенской области в составе делегации РФ, которую возглавлял Президент РФ, посетил Пекин и Узбекистан.

В июне он уже побывал в Таджикистане, где проходила 10-я Международная торговая ярмарка «Сугд-2024».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного правительства
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте