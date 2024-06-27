Губернатор Пензенской области отправился в Беларусь

27.06.2024 | 19:01

Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко отправилась в Витебскую область, чтобы принять участие в XI Форуме регионов Беларуси и России.

«Республика Беларусь - один из основных международных партнеров пензенского края. Сотрудничество ведется в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном направлениях», - уточнили в областном правительстве.

Соглашения о сотрудничестве действуют с Минской, Гомельской, Могилевской, Брестской и Витебской областями. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот региона с Беларусью составил более 6,5 млрд рублей.

В мае губернатор Пензенской области в составе делегации РФ, которую возглавлял Президент РФ, посетил Пекин и Узбекистан.

В июне он уже побывал в Таджикистане, где проходила 10-я Международная торговая ярмарка «Сугд-2024».