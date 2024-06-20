В Пензенской области вышли из «тени» 55 тысяч человек

20.06.2024 | 20:57

В Пензенской области зарегистрирован рост числа самозанятых граждан. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве в четверг, 20 июня.

«Закон себя оправдал, люди вышли из «тени». На первый квартал 2024 года в Пензенской области в качестве самозанятых зарегистрировались 55 тысяч человек», - уточнил глава региона.

Олег Мельниченко также доложил о росте показателей валового регионального продукта, индекса промышленного производства, средней зарплаты в отрасли промышленности.

Валентина Матвиенко положительно оценила работу региона по развитию экономики и отметила эффективность деятельности оборонных предприятий.

«Знаю, что коллективы работают и в две, и в три смены, чтобы выполнить задачи, которые стоят сегодня. Действительно героический труд, ответственность высочайшая, не забывайте людей благодарить», - процитировала председателя Совета Федерации пресс-служба областного правительства.