06.03.2020 | 14:38

В России, в том числе Пензенской области, будут приняты дополнительные меры по снижению риска распространения коронавируса. Соответствующее постановление принял главный санитарный врач РФ.

Согласно этому документу, за всеми лицами, прибывшими из-за рубежа, особенно из Ирана, Китая и Кореи, устанавливается медицинское наблюдение на срок до 14 дней. Всем вернувшимся из мест, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, будут оформляться листки нетрудоспособности, причем без посещения поликлиники.

Жителям Пензенской области для получения больничного листа на дому следует сообщить о своем возвращении из зарубежной поездки по телефону в свою поликлинику или на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора по номерам: 8 (800) 707-64-22, 8 (8412) 66-09-48 или 55-26-06 с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45 часов (перерыв - с 12:00 до 12:45).

После этого гражданин остается в домашних условиях на срок до 14 календарных дней. Ему выдается листок нетрудоспособности без посещения медицинской организации. Правда, его пребывание за границей должны подтвердить специальные контролирующие государственные структуры.

«В случае повышения температуры, проявления кашля, насморка, симптомов нарушения пищеварения (изжога, отрыжка, чувство давления или распирания в животе, урчание, понос) ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Нужно вызвать врача или бригаду скорой помощи на дом. При подозрении на заболевание человек будет госпитализирован», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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