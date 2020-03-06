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Общество | Пензенцев, вернувшихся из-за рубежа, будут отправлять на больничный

06.03.2020|14:38
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В России, в том числе Пензенской области, будут приняты дополнительные меры по снижению риска распространения коронавируса. Соответствующее постановление принял главный санитарный врач РФ.

Согласно этому документу, за всеми лицами, прибывшими из-за рубежа, особенно из Ирана, Китая и Кореи, устанавливается медицинское наблюдение на срок до 14 дней. Всем вернувшимся из мест, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, будут оформляться листки нетрудоспособности, причем без посещения поликлиники.

Жителям Пензенской области для получения больничного листа на дому следует сообщить о своем возвращении из зарубежной поездки по телефону в свою поликлинику или на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора по номерам: 8 (800) 707-64-22, 8 (8412) 66-09-48 или 55-26-06 с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45 часов (перерыв - с 12:00 до 12:45).

После этого гражданин остается в домашних условиях на срок до 14 календарных дней. Ему выдается листок нетрудоспособности без посещения медицинской организации. Правда, его пребывание за границей должны подтвердить специальные контролирующие государственные структуры.

«В случае повышения температуры, проявления кашля, насморка, симптомов нарушения пищеварения (изжога, отрыжка, чувство давления или распирания в животе, урчание, понос) ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Нужно вызвать врача или бригаду скорой помощи на дом. При подозрении на заболевание человек будет госпитализирован», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru/news/6860/
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Гость|06.03.2020 15:20|

На НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ больничный нужно. Отдохнут-привезут заразу- и им оплачивать больничку?

Гость|06.03.2020 15:21|

Всё правильно,может и не дойдёт до эпидемии.

Гость|06.03.2020 15:34|

penzainform.ru писал(a):

Всем вернувшимся из мест, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, будут оформляться листки нетрудоспособности, причем без посещения поликлиники.
В случае инфицирования человек будет спокойно разносить вирус в течении двух недель, при этом сам того не подозревая. Какой смысл в этом больничном?

Гость|06.03.2020 16:59|

Всех прибывших ликвидировать!

Гость|06.03.2020 17:01|

Гость писал(a):

Гость|06.03.2020 16:59|

Всех прибывших ликвидировать!

В Заречный за забор. И забор заварить!

Гость|06.03.2020 17:03|

Гость писал(a):

Гость|06.03.2020 16:59|

Всех прибывших ликвидировать!

В Заречный за забор. И забор заварить!

Да, это верно Очень правильное решение

Гость|06.03.2020 17:06|

С 2 по 5 марта делегация Пензенской области находится с визитом в Бишкеке - столице Киргизской Республики, граничащей с Китаем. Цель поездки - развитие торговых отношений.

Данные члены делегации находятся на больничном?

Гость|06.03.2020 17:07|

Гость писал(a):

С 2 по 5 марта делегация Пензенской области находится с визитом в Бишкеке - столице Киргизской Республики, граничащей с Китаем. Цель поездки - развитие торговых отношений.

Данные члены делегации находятся на больничном?

они уже умерли

Гость|06.03.2020 17:25|

Гость писал(a):

С 2 по 5 марта делегация Пензенской области находится с визитом в Бишкеке - столице Киргизской Республики, граничащей с Китаем. Цель поездки - развитие торговых отношений.

Данные члены делегации находятся на больничном?

Ентих по приезде сразу в топку однозначно.

Гость|06.03.2020 17:49|

Гость писал(a):

Всё правильно,может и не дойдёт до эпидемии.
Зато сколько мероприятий организуют с привлечением иногородних жителей. Это соревнования, концерты, обмен опытом и т.д.

Гость|06.03.2020 18:10|

Дизель-арена АУ!!!

Гость|06.03.2020 18:12|

Гость писал(a):

Дизель-арена АУ!!!
Аукалка объявилась. Где была, дурочка?

Гость|06.03.2020 18:54|

крематорий мож?

Гость|06.03.2020 19:41|

Так им и надо.

Гость|06.03.2020 19:46|

В основном москвичи и питерцы будут отдыхать ещё 2 недели. Интересно, кто им за больничный будит платить??? А журналисты международники посточнно будут на больничном после командировок???

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Имя: Гость
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