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Общество | На Транспортной улице в Пензе построят храм-часовню

10.03.2020|11:52
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В понедельник, 9 марта, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил место строительства часовни у арматурного завода в областном центре.

Храм-часовня в честь Иверской иконы Божией Матери будет располагаться перед центральной проходной завода. Инициатором ее возведения выступил руководитель предприятия.

По окончании чина освящения для митрополита провели обзорную экскурсию по заводу, сообщили в Пензенской епархии.

8 марта Серафим побывал в деревне Камайке Пензенского района, где освятил колокола, которые изготовили за счет средств благотворителей. Они украсят звонницу храма Святой Живоначальной Троицы, как только он будет построен.

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Источник — фото vk.com/club20094001
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Гость|10.03.2020 12:03|

ЭТО ПЕРЕБОР УЖЕ ГОСПОДА ПОПЫ!

Гость|10.03.2020 12:09|

Они таки обогнали пятёрочку по количеству торговых точек.

Гость|10.03.2020 12:10|

penzainform.ru писал(a):

будет располагаться перед центральной проходной завода
Вход-выход из завода только через церкву.

Гость|10.03.2020 12:14|

Если через каждые 100 метров поставить туалет, то очередей не будет,но желающих покакать будет больше?

Гость|10.03.2020 12:15|

Угомонитесь уже, богоподобные. 21 век на дворе, какие там нано технологии могут быть, когда вот это все происходит. Когда у детей отобрали ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫим. ДЗЕРЖИНСКОГО и сделали церквушку поганую. Смерды в золотых халатах!

Гость|10.03.2020 12:18|

Как хорошо!!!! Жалко только, что это будет часовня, а не храм!!!

Гость|10.03.2020 12:20|

Поступила поправка в Конституцию: "за свободную дефикацию", в этой церкви предусмотрен туалет?

Гость|10.03.2020 12:30|

Свет и тепло на халяву от завода? За счёт людей трудовых?

Гость|10.03.2020 12:41|

сначала мечеть сча церквушку. а чо ивреи молчат? синаногу пора строить.и храм будды.

Гость|10.03.2020 12:51|

Теперь промышленность и жизненный уровень в Пензюрии повысится.Может и воровство с коррупцией пойдет на спад.

Гость|10.03.2020 12:51|

жрецам секты рпц мало школ, больниц, армии, полиции.... они уже на заводы полезли со своим вымыслом!

Гость|10.03.2020 12:52|

Попов нужно трудоустроить в этом заводе, предварительно сбрив бороду - разносчик вирусов.

Гость|10.03.2020 12:58|

Скоро будет лозунг даёшь храм в каждый двор,вопрос кто ходить то будет,заходила на днях в церковь.лавку женского монастыря в Пензе,я в Москве в храме Христа спасителя такого не видала,продавцов -бабулек 5 человек и чего только нет ,так это покупателей,вот и возят живые мощи по церквям ,чтоб побольше прихожан завлечь,с каждого по свечке,по просвирке,батюшке на крузак

Гость|10.03.2020 13:00|

Чем меньше заводов,фабрик,больниц,школ,тем больше мракобесия и зданий различных религий.

Гость|10.03.2020 13:05|

Мракобесие это наша идеология, смысл жизни и смерти.

Имя: Гость
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