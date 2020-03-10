10.03.2020 | 11:52

В понедельник, 9 марта, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил место строительства часовни у арматурного завода в областном центре.

Храм-часовня в честь Иверской иконы Божией Матери будет располагаться перед центральной проходной завода. Инициатором ее возведения выступил руководитель предприятия.

По окончании чина освящения для митрополита провели обзорную экскурсию по заводу, сообщили в Пензенской епархии.

8 марта Серафим побывал в деревне Камайке Пензенского района, где освятил колокола, которые изготовили за счет средств благотворителей. Они украсят звонницу храма Святой Живоначальной Троицы, как только он будет построен.

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