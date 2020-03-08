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Общество | Пензенский предприниматель лишился украинских конфет и 3 000 рублей

08.03.2020|14:29
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В Пензе в ходе рейда на Октябрьском рынке, расположенном на улице Аустрина, выявили факт незаконной продажи конфет Roshen.

Согласно оформленным ценникам, за килограмм лакомства коммерсант просил 220 рублей. Всего у него было 3 килограмма товара, незаконно завезенного на территорию РФ.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, предприниматель хотел продать 1 килограмм желейных конфет «Веселая пчела фрутти» (изготовитель - Винницкая кондитерская фабрика, Украина, дата изготовления - 19 июля 2019 года) и 2 килограмма карамели с порошковой начинкой FizziBooM (изготовитель - Кременчугская кондитерская фабрика, Украина, дата изготовления - 10 октября 2019 года).

Мировой судья признал коммерсанта виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 3 000 рублей. Кондитерские изделия конфисковали.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|08.03.2020 14:51|

Доведут до Цугундера вражеские сладости.

Гость|08.03.2020 15:06|

penzainform.ru писал(a):

Мировой судья признал коммерсанта виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 3 000 рублей. Кондитерские изделия конфисковали.
Они ни его оштрафовали,а покупателей.Он эту сумму вложит в стоимость конфет,по 5 рублей на каждый вид и отобьёт его,за счёт покупателей,за неделю.Так что пишите правильно,что на покупателей наложили штраф и оплату конфискованных конфет.

Гость|08.03.2020 15:11|

Гость писал(a):

Они ни его оштрафовали,а покупателей
Значит нужно не 3 000,а 3 000 000 рублей или реальный срок.

Гость|08.03.2020 15:15|

Какая потеря! Какое горе! Аж 3000 деревянных!

Разор!

Гость|08.03.2020 15:15|

Гость писал(a):

Значит нужно не 3 000,а 3 000 000 рублей или реальный срок.
Откуда столько бабла у покупателей в нищем городе?А жрать хотца.

Гость|08.03.2020 15:18|

Гость писал(a):

или реальный срок.
А вот это правильно.Давно пора сажать тех ,кто придумал уничтожать еду, при живых блокадниках.

Гость|08.03.2020 15:25|

Сначала сладости вражеские,а потом и на сласти потянет.

Гость|08.03.2020 15:29|

Гость писал(a):

Сначала сладости вражеские,а потом и на сласти потянет.
Тогда откажись от всего НАТОвского,сластничок.

Гость|08.03.2020 15:38|

Китайский крючёк работает...

Имя: Гость
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