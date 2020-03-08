08.03.2020 | 14:29

В Пензе в ходе рейда на Октябрьском рынке, расположенном на улице Аустрина, выявили факт незаконной продажи конфет Roshen.

Согласно оформленным ценникам, за килограмм лакомства коммерсант просил 220 рублей. Всего у него было 3 килограмма товара, незаконно завезенного на территорию РФ.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, предприниматель хотел продать 1 килограмм желейных конфет «Веселая пчела фрутти» (изготовитель - Винницкая кондитерская фабрика, Украина, дата изготовления - 19 июля 2019 года) и 2 килограмма карамели с порошковой начинкой FizziBooM (изготовитель - Кременчугская кондитерская фабрика, Украина, дата изготовления - 10 октября 2019 года).

Мировой судья признал коммерсанта виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 3 000 рублей. Кондитерские изделия конфисковали.

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