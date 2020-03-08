08.03.2020 | 13:07

В Заречном к празднику 9 Мая улицы украсят новыми световыми декоративными элементами. Украшения в виде гвоздик и символа города появятся на проспекте 30-летия Победы, а также у площади Ленина.

Конструкции изготовили специалисты горэлектросети. Как сообщает портал «Город Z», световая лента на них современнее и ярче предыдущей.

Элементы закрепят на световых опорах вдоль дорог. Перед этим столбы покрасят.

Также специалисты предприятия проверят и наладят всю остальную иллюминацию в городе. Работы по ремонту поврежденных участков и замене лампочек начнутся в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что торжества по случаю Дня Победы в закрытом городе пройдут в зоне отдыха «Солнечная».

Кроме того, зареченцы присоединились к всероссийской акции «Сирень Победы», в рамках которой между площадью ТЮЗа и входом в парк имени Лермонтова высадят 75 кустов этого растения. Украсят город и цветы, которые появятся у школ - победителей конкурса «Клумба Победы».

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