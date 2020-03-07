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Общество | В Кузнецке подростки слушают стук сердца еще не родившегося ребенка

07.03.2020|15:18
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В 2019 году в Кузнецке не было ни одного случая младенческой смертности. Такой факт врачи считают своей победой.

Об этом шла речь на заседании демографического совета города, состоявшемся в пятницу, 6 февраля. В числе прочих вопросов обсуждалась работа женской консультации Кузнецкой межрайонной детской больницы.

Заведующая медицинским учреждением Светлана Чернова рассказала, что там уже пять лет работает кабинет медико-социальной помощи, где проводятся беседы с женщинами, решившими прервать беременность. Среди причин такого решения - нежелание иметь детей, трудная жизненная ситуация, отсутствие собственного жилья, наличие в семье малышей.

В 2019 году в кабинет обратились 84 беременные женщины, 24 из них после беседы решили сохранить беременность. В целом количество абортов, в том числе в платных медицинских кабинетах, в последние пять лет неуклонно снижается.

Как сообщила Светлана Чернова, врачи работают не только с готовящимися к материнству женщинами, но и со старшеклассниками.

«Мы приглашаем старшеклассников и в кабинете ультразвуковой диагностики показываем им, как развивается ребенок в животе у мамы, даем послушать, как стучит его сердечко», - рассказала она.

«Также, по словам медика, в определенном возрасте учащимся школ полезно узнать об опасностях ранней половой жизни и о профилактике венерических заболеваний», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|07.03.2020 15:37|

penzainform.ru писал(a):

В целом количество абортов, в том числе в платных медицинских кабинетах, в последние пять лет неуклонно снижается.
Теперь будут сразу давать мешок денег и абортов не будет ВАЩЕ(от вообще).

Гость|07.03.2020 16:22|

по словам медика, в определенном возрасте учащимся школ полезно узнать об опасностях ранней половой жизни

Ранняя это во сколько же? И что за опасности такие?

Гость|07.03.2020 16:55|

penzainform.ru писал(a):

В 2019 году в кабинет обратились 84 беременные женщины, 24 из них после беседы решили сохранить беременность. В целом количество абортов, в том числе в платных медицинских кабинетах, в последние пять лет неуклонно снижается.
Просто пошли в другую клинику не захотев слушать ту ересь,что там несли.А как показатель того,что я говорю правду,огромная убыль коренного населения.

Гость|07.03.2020 17:52|

Снижается интерес к секасу, во всем мире. Люди стали прагматичней, все для себя,а аборты это каменный век.

Гость|07.03.2020 17:54|

Скоро будет рассказывать про пользу совокуплений, аборты снижаются...

Гость|07.03.2020 19:51|

Кого вы слушаете? Это те самые "статисты" которые з/п в регионе насчитывают в 40 тысяч рублей.

Гость|07.03.2020 20:52|

Гость писал(a):

Снижается интерес к секасу, во всем мире.
давно пора выращивать детей в пробирках. Секас это безнравственно! Вырастили сколько нужно для нужд государства и пусть работают.

Имя: Гость
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