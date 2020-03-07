07.03.2020 | 15:18

В 2019 году в Кузнецке не было ни одного случая младенческой смертности. Такой факт врачи считают своей победой.

Об этом шла речь на заседании демографического совета города, состоявшемся в пятницу, 6 февраля. В числе прочих вопросов обсуждалась работа женской консультации Кузнецкой межрайонной детской больницы.

Заведующая медицинским учреждением Светлана Чернова рассказала, что там уже пять лет работает кабинет медико-социальной помощи, где проводятся беседы с женщинами, решившими прервать беременность. Среди причин такого решения - нежелание иметь детей, трудная жизненная ситуация, отсутствие собственного жилья, наличие в семье малышей.

В 2019 году в кабинет обратились 84 беременные женщины, 24 из них после беседы решили сохранить беременность. В целом количество абортов, в том числе в платных медицинских кабинетах, в последние пять лет неуклонно снижается.

Как сообщила Светлана Чернова, врачи работают не только с готовящимися к материнству женщинами, но и со старшеклассниками.

«Мы приглашаем старшеклассников и в кабинете ультразвуковой диагностики показываем им, как развивается ребенок в животе у мамы, даем послушать, как стучит его сердечко», - рассказала она.

«Также, по словам медика, в определенном возрасте учащимся школ полезно узнать об опасностях ранней половой жизни и о профилактике венерических заболеваний», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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