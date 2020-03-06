Строительный холдинг «Термодом» поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем.
«Эта весна заставляет мечтать. Заставляет вспоминать о приятном и строить планы.
Быть добрее, быть нежнее, быть чувственнее к тем, кто рядом. И одновременно быть сильными.
Быть целеустремленными. Искренними. Неожиданными. Творческими. Небезразличными. Счастливыми. Быть разными.
У этой весны ваши глаза, ваше сердце, ваша душа. А значит, и весна будет такой же прекрасной.
С праздником, милые и любимые! Весна начинается с вас, потому что вы и есть весна!» - говорится в тексте поздравления.