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Общество | «Термодом» поздравляет жительниц Пензенской области с 8 Марта

06.03.2020|16:27
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Строительный холдинг «Термодом» поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем.

«Эта весна заставляет мечтать. Заставляет вспоминать о приятном и строить планы.

Быть добрее, быть нежнее, быть чувственнее к тем, кто рядом. И одновременно быть сильными.

Быть целеустремленными. Искренними. Неожиданными. Творческими. Небезразличными. Счастливыми. Быть разными.

У этой весны ваши глаза, ваше сердце, ваша душа. А значит, и весна будет такой же прекрасной.

С праздником, милые и любимые! Весна начинается с вас, потому что вы и есть весна!» - говорится в тексте поздравления.

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