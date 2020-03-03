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Общество | В Железнодорожном районе Пензы более 700 человек получат медали

03.03.2020|15:47
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В Год памяти и славы, которым 2020-й объявил глава государства, вместе с сотнями пензенских ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто ковал Победу в тылу, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей, Антонина Михайлова получила почетную награду.

«Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года награждается юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - прочитала заместитель главы администрации Железнодорожного района г. Пензы Надежда Корязова.

Трудовой путь начался с первого дня войны. Десятилетней девочкой Антонина Михайлова работала на лесозаготовках. На хрупкие плечи ребенка легла тяжелая задача - время было такое.

«Мужики валили лес, а мы пилили и помогали грузить», - рассказала труженица тыла.

После войны она работала на разных заводах Пензы. Ее трудовой стаж - более 50 лет.

В Железнодорожном районе Пензы такую награду до конца марта получат более 700 человек.

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